Соратник Трампа рассказал, как Путин серьезно просчитался с ним

Российский диктатор Владимир Путин серьезно просчитался в своих расчетах по отношению к президенту США Дональду Трампу. Такое мнение высказал сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя последние заявления американского лидера относительно ультиматума, выдвинутого кремлевскому руководителю. Соответствующее сообщение Грэма появилось в социальной сети Х.

Линдси Грэм (фото из открытых источников)

Сенатор отметил, что полностью разделяет разочарование президента Трампа постоянными нападениями России на Украину. По его словам, эти действия свидетельствуют об отсутствии у президента РФ "реального желания сесть за стол мирных переговоров".

"Я надеюсь, что такие страны, как Китай, Индия и Бразилия, поддерживающие военную машину Путина, скоро заплатят давно назревшую цену", – написал Грэм.

Он также добавил, что Конгресс настроен решительно и в большинстве своем двухпартийно поддерживает инициативы президента Трампа, направленные на то, чтобы стороны сели за стол мирных переговоров.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что представитель Республиканской партии в Сенате США Линдси Грэм высказался по поводу заявления президента США Дональда Трампа , в котором тот выразил недовольство действиями российского лидера Владимира Путина и анонсировал возможность введения новых санкций против Российской Федерации.

Грэм поддержал позицию Трампа, обратив внимание на точность его слов об "играх", которые ведет Путин, и подчеркнул необходимость изменить "правила игры", в том числе в отношении государств, помогающих удерживать российскую военную экономику.

"Сенат в ближайшем будущем возьмется за рассмотрение законопроекта о серьезных санкциях — не только в отношении Российской Федерации, но и в отношении государств, таких как Китай и Индия, которые продолжают закупать энергоносители у России, финансируя этим военные действия Путина. Законопроект также предусматривает возможность исключения, позволяющего президенту Трампу действовать с максимальной свободой",