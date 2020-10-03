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Состояние Дональда Трампа: последние данные

Врач Шон Конли рассказал о режиме дня президента США

сегодня, 20:28
Автор:

Владимир Лавский

Личный врач президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Шон Конли отметил, что на данный момент больной проходит терапию за счет антибиотиков и препарата под названием "Ремдесивир". Об этом сообщает издание The Guardian. 

Состояние Дональда Трампа: последние данные

"Это я посоветовал госпитализировать Трампа. Считаю, на данный момент это очень правильное решение. Сейчас Трамп пять дней на антибиотиках, плюс будет использовать препарат "Ремдесивир". К тому же, в клинике за ним присматривают лучшие врачи, есть все необходимое для работы и отдыха", — заверил Конли.

Как ранее сообщали "Комментарии", Трамп был госпитализирован в пятницу, 2 октября.

"Эксперты Белого дома и врачи рекомендовали Трампу отправиться в больницу и оттуда вести свои дела. Хотя президент и чувствует себя хорошо, но в его возрасте всякое может случиться. Поэтому ближайшие дни рабочий процесс будет идти из госпиталя. Спасибо всем за поддержку", — передает пресс-служба Белого дома. 


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