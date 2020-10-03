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Владимир Лавский
Президент США Дональд Трамп госпитализирован после заражения COVID-19. Об этом сообщает ВВС.
По данным источника, на данный момент жизни лидера Соединенных Штатов Америки ничего не угрожает, но ближайшие несколько дней он проведет в больнице имени Уолтера Рида.
Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп вместе с женой заразились COVID-19.
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