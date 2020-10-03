Президент США Дональд Трамп госпитализирован после заражения COVID-19. Об этом сообщает ВВС.

По данным источника, на данный момент жизни лидера Соединенных Штатов Америки ничего не угрожает, но ближайшие несколько дней он проведет в больнице имени Уолтера Рида.

"Эксперты Белого дома и врачи рекомендовали Трампу отправиться в больницу и оттуда вести свои дела. Хотя президент и чувствует себя хорошо, но в его возрасте всякое может случиться. Поэтому ближайшие дни рабочий процесс будет идти из госпиталя. Спасибо всем за поддержку", — передает пресс-служба Белого дома.

Как ранее сообщали "Комментарии", Дональд Трамп вместе с женой заразились COVID-19.

"Мы с Меланией получили сегодня положительный тест на коронавирус. Наш карантин, а также процесс восстановления, начинается немедленно. И мы пройдем через все это вместе", — написал Трамп на своей странице в твиттере.









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