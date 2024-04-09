Сотрудничество Китая и РФ: в Госдепе раскрыли детали разговора Блинкена с союзниками

В Государственном департаменте США подтвердили, что госсекретарь Энтони Блинкен в разговорах с союзниками выражал обеспокоенность характером сотрудничества Китая и России, что, в частности, способствует способности российского ВПК дальше обеспечивать российскую армию. Как передает портал "Комментарии", об этом во время брифинга заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Представителя Госдепа попросили более детально рассказать о том, что в СМИ просочилась информация о деталях сотрудничества Китая и России, о которых, по сообщениям СМИ, Блинкен говорил с союзниками в последнее время.

"Мы действительно были обеспокоены с начала данного конфликта поддержкой КНР для России в ее войне против Украины, и особенно обеспокоились в последние месяцы в связи с усилиями, помогающими России восстановить ее военно-промышленную базу", – отметил спикер, добавив, что Блинкен говорил об этом с рядом партнерских государств.

Миллер подчеркнул, в последние месяцы Вашингтон увидел, что КНР начала восстанавливать ту промышленную базу. По сути, что они начали замещать торговлю с европейскими партнерами, которая прекратилась после вторжения в Украину и попала под санкции, и помогают поставлять компоненты, которые увеличивают способности России атаковать Украину.

Представитель Госдепа добавил, что это может иметь долгосрочные последствия для безопасности и для Европы, и для всего мира, поэтому Блинкен делился информацией с союзниками и говорил о необходимости следить за этими процессами и предотвращать их.

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