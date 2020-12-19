Сотрудников Космических сил США официально станут называть как персонажей комикса

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Сергей Медведев
Персонал Космических сил США получил официальное название, которые уже вызвало массу пересудов. О новом названии сообщил вице-президент США Майк Пенс. Чиновник выступил с заявлением, в котором определил, что отныне Космические силы будут называться "стражами".
В Twitter Космических сил также появилось сообщение, что объявление Пенса было сделано "после годового процесса, в ходе которого были представлены сотни заявок и проведены исследования с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности".
Пользователи социальных сетей не замедлили иронично отреагировать на новое название, усмотрев в нем аналогию с популярными кинолентами "Стражи Галактики" из вселенной Марвел.
Напомним, что первая часть "Стражей Галактики" вышла на экраны в 2014 году и собрала более 700 млн долларов. А через три года создатели кинокартины решили повторить успех и выпустили сиквел, кассовые сборы которого превысили 800 млн долларов.
К слову, портал "Комментарии" уже сообщал, что Япония создает космические войска. В стране официально создали военную структуру, которая будет ориентирована на действия в космическом пространстве. Эскадрилья космических операций будет входить в состав военно-воздушных сил Японии. Местом дислоцирования подразделения выбрали запад страны. Штат "космических рейнджеров" пока составляет всего 20 человек, однако правительство намерено доукомплектовать число служащих до 100.
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