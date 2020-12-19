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Сотрудников Космических сил США официально станут называть как персонажей комикса

Новое название вызвало ироничную реакцию пользователей соцсетей

сегодня, 15:45
Автор:

Сергей Медведев

Персонал Космических сил США получил официальное название, которые уже вызвало массу пересудов. О новом названии сообщил вице-президент США Майк Пенс. Чиновник выступил с заявлением, в котором определил, что отныне  Космические силы будут называться "стражами".

Сотрудников Космических сил США официально станут называть как персонажей комикса

 "Мы только что вернулись из Овального кабинета, и поэтому для меня большая честь от имени президента Соединенных Штатов объявить, что отныне мужчины и женщины Космических сил Соединенных Штатов будут называться "стражами", — сказал Пенс на торжестве, посвященном первой годовщине создания подразделения. 

В Twitter Космических сил также появилось сообщение, что объявление Пенса было сделано "после годового процесса, в ходе которого были представлены сотни заявок и проведены исследования с участием специалистов в области космоса и представителей широкой общественности".

"Стражи" — это имя с длинной историей в космических операциях, происходит от первоначального девиза космического командования ВВС в 1983 году "Стражи высокой границы", — сообщили в службе.

Пользователи социальных сетей не замедлили иронично отреагировать на новое название, усмотрев в нем аналогию с популярными кинолентами "Стражи Галактики" из вселенной Марвел.

Напомним, что первая часть "Стражей Галактики" вышла на экраны в 2014 году и собрала более 700 млн долларов. А через три года создатели кинокартины решили повторить успех и выпустили сиквел, кассовые сборы которого превысили 800 млн долларов.
К слову, портал "Комментарии" уже сообщал, что Япония создает космические войска. В стране официально создали военную структуру, которая будет ориентирована на действия в космическом пространстве. Эскадрилья космических операций будет входить в состав военно-воздушных сил Японии. Местом дислоцирования подразделения выбрали запад страны. Штат "космических рейнджеров" пока составляет всего 20 человек, однако правительство намерено доукомплектовать число служащих до 100.

 


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Источник: https://www.unn.com.ua/ru/news/1908607-vartovi-galaktiki-stalo-vidomo-yak-nazvut-personal-kosmichnikh-sil-ssha
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Обусуждения

Олег

сегодня, 16:20

Стражи и стражи. Чего смешного?

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