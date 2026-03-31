"Совершенно безнравственный человек": Трампу предсказали катастрофический конец

Бывший посол Украины в США, писатель и дипломат Юрий Щербак резко высказался по поводу действующего президента Дональда Трампа. В своем интервью для "Главкома" он охарактеризовал нынешнюю эпоху как конец времени "императора хаоса", однако предупредил, что на его место может прийти еще более опасный политический режим.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Ссылаясь на информацию от доверяющих американских врачей, Щербак заявил, что физическое состояние президента США является критическим.

"Трамп находится в состоянии обострения болезни. А его диагнозы — это старческая деменция и склероз сосудов головного мозга. Также говорят, что он уже перенес микроинсульт, и этому есть доказательства. Словом, американские врачи, которым я доверяю, прогнозируют, что Трампу осталось не более полугода жизни", — подчеркнул он.

В то же время Щербак отмечает, что политическая карьера Трампа может завершиться не только по биологическим причинам. По его оценке, существует три сценария, при которых действующий президент может покинуть пост в ближайшее время:

Биологический фактор – естественная смерть в результате прогрессирования болезней.

25-я поправка Конституции США – применение четвертого параграфа, позволяющего признать президента недееспособным.

Политический крах – импичмент при поражении Республиканской партии на выборах в Конгресс.

"Четвертый параграф 25-й поправки к Конституции США говорит о том, что президента Америки могут провозгласить недееспособным. Еще вариант: если Республиканская партия проиграет выборы нынешнего года в американский парламент, Трампу могут объявить импичмент", — пояснил Щербак.

Дипломат также обратил внимание на быстрое обогащение семьи Трампа. Ссылаясь на американские медиа, Щербак утверждает, что в течение последнего года состояние клана Трампов значительно выросло.

"Это совершенно безнравственный человек, нарцисс, жадный к деньгам. По сообщению американских медиа, Трамп и его семейство обогатились за последний год на сумму от $1,4 млрд до $4 млрд", – отметил экс-посол.

Таким образом, по словам Юрия Щербака, нынешняя администрация США находится на грани серьезных изменений, в которых политические и физические факторы Трампа могут кардинально повлиять на американскую политику.

