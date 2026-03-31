"Цілковито аморальна людина": Трампу напророчили катастрофічний кінець

Колишній посол України в США, письменник і дипломат Юрій Щербак різко висловився щодо чинного президента Дональда Трампа. У своєму інтерв’ю для "Главком" він охарактеризував нинішню епоху як кінець часу "імператора хаосу", однак попередив, що на його місце може прийти ще більш небезпечний політичний режим.

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Посилаючись на інформацію від американських лікарів, яким довіряє, Щербак заявив, що фізичний стан президента США є критичним.

"Трамп перебуває в стані загострення хвороби. А його діагнози – це стареча деменція та склероз судин головного мозку. Також кажуть, що він вже переніс мікроінсульт, і цьому є докази. Словом, американські лікарі, яким я довіряю, прогнозують, що Трампу залишилось не більше, ніж пів року життя", – підкреслив дипломат.

Водночас Щербак зазначає, що політична кар’єра Трампа може завершитися не лише через біологічні причини. За його оцінкою, існує три сценарії, за яких чинний президент може покинути посаду найближчим часом:

Біологічний фактор – природна смерть внаслідок прогресування хвороб.

25-та поправка Конституції США – застосування четвертого параграфу, який дозволяє визнати президента недієздатним.

Політичний крах – імпічмент у разі поразки Республіканської партії на виборах до Конгресу.

"Четвертий параграф 25-ї поправки до Конституції США говорить про те, що президента Америки можуть проголосити недієздатним. Ще варіант: якщо Республіканська партія програє цьогорічні вибори до американського парламенту, Трампу можуть оголосити імпічмент", – пояснив Щербак.

Дипломат також звернув увагу на стрімке збагачення родини Трампа. Посилаючись на американські медіа, Щербак стверджує, що протягом останнього року статки клану Трампів значно зросли.

"Це цілковито аморальна людина, нарцис, жадібний до грошей. За повідомленням американських медіа, Трамп та його сімейство збагатилися за останній рік на суму від $1,4 млрд до $4 млрд", – зазначив екс-посол.

Таким чином, за словами Юрія Щербака, нинішня адміністрація США перебуває на межі серйозних змін, де політичні та фізичні фактори Трампа можуть кардинально вплинути на американську політику.

