Советник Трампа предсказывает Донбассу "балтийский" сценарий: что он предполагает
commentss НОВОСТИ Все новости

Советник Трампа предсказывает Донбассу "балтийский" сценарий: что он предполагает

США обещают относиться к оккупированным частям Украины так, как относились к странам Балтии в 1940-80-х годах.

Украине придется учитывать реальность, в которой Россия уже захватила значительную часть Донбасса, однако это не означает юридического признания суверенитета РФ над этими землями. Об этом в интервью The Telegraph заявил спецпредставитель президента США по украинским вопросам Кит Келлог.

Советник Трампа предсказывает Донбассу "балтийский" сценарий: что он предполагает

договорился об Украине с Китаем. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о результатах разговора с лидером Китая Си Цзиньпинем.

"Я только что завершил очень продуктивный разговор с президентом Китая Си. Мы достигли прогресса по многим очень важным вопросам, включая торговлю, фентанил, необходимость прекращения войны между Россией и Украиной, а также одобрение соглашения TikTok", — написал Трамп.



Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/09/19/keith-kellogg-putin-russia-ukraine-nuclear-poker-trump/
