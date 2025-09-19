Трамп уже домовився про Україну з Китаєм: що заявив президент США

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів про результати розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпінем.

Дональд Трамп. Фото портал "Коментарі"

Про свої враження американський лідер поділився у соціальній мережі Truth Social.

“Я щойно завершив дуже продуктивну розмову з президентом Китаю Сі. Ми досягли прогресу з багатьох дуже важливих питань, включаючи торгівлю, фентаніл, необхідність припинення війни між Росією та Україною, а також схвалення угоди TikTok”, — написав Трамп.

Президент Сполучених штатів Америки анонсував зустріч із президентом Китаю.

“Я також домовився з президентом Сі, що ми зустрінемося на саміті АТЕС у Південній Кореї, що я поїду до Китаю на початку наступного року, і що президент Сі також приїде до Сполучених Штатів у відповідний час. Розмова була дуже вдалою, ми ще поговоримо телефоном, вдячні за схвалення TikTok і з нетерпінням чекаємо зустрічі в АТЕС”, — зазначив він.

Народний депутат України Олексій Гончаренко прокоментував заяву американського лідера.

“От зараз Трамп говорить з тим, хто реально може вплинути на ситуацію. Путін не основний гравець. Він не має субʼєктності. Розмовляти треба з Сі. Писав це раніше, і досі дотримуюсь цієї ж думки”, — зазначив політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у четвер, 4 вересня, відбулася зустріч “коаліції охочих” у Парижі. Президент України Володимир Зеленський розповів, які питання обговорили з президентом США Дональдом Трампом.

За словами Зеленського розмова з американським лідером була тривалою та дуже детальною. Передусім, як зазначив президент України, обговорили те, як підштовхнути ситуацію до реального миру.