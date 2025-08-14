Союзники будут шокированы: суд США принял скандальное решение в пользу Трампа

Федеральный апелляционный суд США снял судебный запрет, заставлявший Госдепартамент возобновить выплаты иностранной помощи. Это решение стало победой Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Дональд Трамп. Фото: СNN

13 августа коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия приняла решение со счетом 2-1. Суд признал, что инстанция низшего уровня ошиблась, обязав администрацию Трампа возобновить финансирование, одобренное Конгрессом.

Судья Амир Али, назначенный Джо Байденом, ранее постановил выплатить около 2 млрд. долларов гуманитарным партнерам США по всему миру.

Однако судья Карен Гендерсон, назначенная Джорджем Бушем-младшим, заявила, что истцы — неправительственные организации — не имеют юридических оснований подавать иск. По ее словам, только Счетная палата США может обжаловать действия президента по блокированию финансирования.

Она также отметила, что суд не рассматривал, нарушило ли замораживание помощи Конституции и бюджетные полномочия Конгресса. К ее мнению присоединился и судья Грегори Кацас, назначенный Трампом.

В свою очередь, судья Флоренс Пан, назначенная Байденом, выступила с отдельным мнением, заявив, что решение позволяет администрации Трампа игнорировать закон и нарушать баланс власти.

В Белом доме приветствовали решение суда, заявив, что оно останавливает "вмешательство радикальных групп" в способность президента распоряжаться помощью согласно политике "Америка превыше всего".

