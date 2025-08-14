logo

Союзники будут шокированы: суд США принял скандальное решение в пользу Трампа
Союзники будут шокированы: суд США принял скандальное решение в пользу Трампа

В решении от 13 августа Апелляционный суд округа Колумбия признал, что низший суд ошибся, обязав администрацию Трампа возобновить выплаты иностранной помощи.

14 августа 2025, 07:30
Автор:
avatar

Клименко Елена

Федеральный апелляционный суд США снял судебный запрет, заставлявший Госдепартамент возобновить выплаты иностранной помощи. Это решение стало победой Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Союзники будут шокированы: суд США принял скандальное решение в пользу Трампа

Дональд Трамп. Фото: СNN

13 августа коллегия из трех судей Апелляционного суда округа Колумбия приняла решение со счетом 2-1. Суд признал, что инстанция низшего уровня ошиблась, обязав администрацию Трампа возобновить финансирование, одобренное Конгрессом.

Судья Амир Али, назначенный Джо Байденом, ранее постановил выплатить около 2 млрд. долларов гуманитарным партнерам США по всему миру.

Однако судья Карен Гендерсон, назначенная Джорджем Бушем-младшим, заявила, что истцы — неправительственные организации — не имеют юридических оснований подавать иск. По ее словам, только Счетная палата США может обжаловать действия президента по блокированию финансирования.

Она также отметила, что суд не рассматривал, нарушило ли замораживание помощи Конституции и бюджетные полномочия Конгресса. К ее мнению присоединился и судья Грегори Кацас, назначенный Трампом.

В свою очередь, судья Флоренс Пан, назначенная Байденом, выступила с отдельным мнением, заявив, что решение позволяет администрации Трампа игнорировать закон и нарушать баланс власти.

В Белом доме приветствовали решение суда, заявив, что оно останавливает "вмешательство радикальных групп" в способность президента распоряжаться помощью согласно политике "Америка превыше всего".

Как уже писали "Комментарии", Владимир Путин, обладая значительным опытом манипуляций и дипломатических игр, может использовать встречу с Дональдом Трампом для продвижения выгодных Кремлю сценариев. По его словам, Украина должна сохранять единство с Европейским Союзом, чтобы противостоять возможному политическому давлению, утверждает политолог Петр Олещук.



