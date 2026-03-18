На фоне растущего напряжения на Ближнем Востоке американский лидер Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за отказ оказывать помощь Соединенным Штатам. Однако сейчас, когда ситуация становится все более сложной, европейские политики готовы вести переговоры с Трампом, но в обмен на выгоду для себя. Как отметил политолог и президент аналитического центра "Политика" Олег Лесной, нынешняя ситуация очень сложная и многогранная. По его словам, Трамп попал в нее из-за своего упрямства и нежелания обращать внимание на детали.

Эксперт утверждает, что Европа может предоставить Трампу помощь на Ближнем Востоке, но только в обмен на получение выгодного мирного соглашения по Украине. Эту возможность обсуждают даже европейские лидеры, которые имеют тесные отношения с президентом США.

"Сейчас Трамп переживает период истерики, обвиняя украинского президента Владимира Зеленского в том, что он не хочет мирных переговоров с Россией. В то же время Европа и НАТО не хотят участвовать в конфликте, который Трамп разжег из-за ситуации с Израилем. Они рассматривают это как своеобразное "окно возможностей", но понятно, что он уже никогда не видел. что не признает свои вины, и даже писал в своих книгах, что не следует признавать ошибок ни в политике, ни в личной жизни. Поэтому для него виновной в ситуации с Украиной остается именно Украина", — говорит Лесной.

Еще в один из моментов своего возмущения Трамп высказался, что НАТО отказалось помогать США в войне с Ираном. Однако они согласились с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. В ответ Трамп заявил, что Америка является самой мощной страной, не нуждающейся в чьей-либо помощи.

На Мюнхенской конференции безопасности 2025 года вице-президент США подчеркнул, что роль Европы в геополитике является минимальной и даже высказывал идею исключения Европы из мирных переговоров.

"Теперь настал момент, когда европейцы могут использовать свою дипломатическую силу, ведь Трамп сильно нуждается в их помощи. Общаться с ним стоит на его языке – не ультиматумами, поскольку он их не воспринимает, а из-за возможности заключить соглашение", – заметил политолог Олег Лесной.

