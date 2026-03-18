logo_ukra

BTC/USD

73919

ETH/USD

2311.32

USD/UAH

43.95

EUR/UAH

50.64

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США Союзники Києва лише радітимуть істериці Трампа: озвучено інтригучу причину
commentss НОВИНИ Всі новини

Союзники Києва лише радітимуть істериці Трампа: озвучено інтригучу причину

З Трампом не слід спілкуватися через ультиматуми, але можна запропонувати вигідну угоду

18 березня 2026, 13:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

На фоні зростаючої напруги на Близькому Сході американський лідер Дональд Трамп неодноразово критикував Європу за відмову надавати допомогу Сполученим Штатам. Проте зараз, коли ситуація стає все складнішою, європейські політики готові вести переговори з Трампом, але в обмін на вигоду для себе. Як зазначив політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, теперішня ситуація є дуже складною і багатогранною. За його словами, Трамп потрапив у неї через свою впертість і небажання звертати увагу на деталі.

Союзники Києва лише радітимуть істериці Трампа: озвучено інтригучу причину

Фото: з відкритих джерел

Експерт стверджує, що Європа може надати Трампу допомогу на Близькому Сході, але лише в обмін на отримання вигідної мирної угоди щодо України. Цю можливість обговорюють навіть ті європейські лідери, які мають тісні стосунки з президентом США.

"Зараз Трамп переживає період істерики, звинувачуючи українського президента Володимира Зеленського в тому, що він не хоче мирних переговорів з Росією. Водночас Європа і НАТО не хочуть брати участь у конфлікті, який Трамп розпалив через ситуацію з Ізраїлем. Вони розглядають це як своєрідне "вікно можливостей", але зрозуміло, що Трамп ніколи не визнає своїх помилок. Він уже неодноразово заявляв, що не визнає своїх провин, і навіть писав у своїх книгах, що не слід визнавати помилок ані в політиці, ані в особистому житті. Тому для нього винною в ситуації з Україною залишається саме Україна", — каже  Лісний.  

Ще в один з моментів свого обурення Трамп висловився, що НАТО відмовилося допомагати США у війні з Іраном. Однак вони погодилися з тим, що Іран не повинен мати ядерну зброю. У відповідь Трамп заявив, що Америка є найпотужнішою країною, яка не потребує чиєїсь допомоги.

На Мюнхенській безпековій конференції 2025 року віцепрезидент США підкреслив, що роль Європи в геополітиці є мінімальною і навіть висловлював ідею виключення Європи з мирних переговорів.

"Тепер настав момент, коли європейці можуть використовувати свою дипломатичну силу, адже Трамп сильно потребує їхньої допомоги. Спілкуватися з ним варто його мовою – не ультиматумами, оскільки він їх не сприймає, а через можливість укласти угоду", – зауважив політолог Олег Лісний. 

Як вже писали "Коментарі", у Центрі протидії корупції (ЦПК) заявили, що не поділяють оптимістичний погляд на можливу мобілізацію народних депутатів, яку озвучив президент Володимир Зеленський. Виконавча директорка і співзасновниця організації Дар’я Каленюк піддала критиці таку заяву, назвавши її прикладом популізму, який може сподобатися певній частині українського суспільства, але має значно меншу цінність на практиці.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини