Союзники Києва лише радітимуть істериці Трампа: озвучено інтригучу причину

На фоні зростаючої напруги на Близькому Сході американський лідер Дональд Трамп неодноразово критикував Європу за відмову надавати допомогу Сполученим Штатам. Проте зараз, коли ситуація стає все складнішою, європейські політики готові вести переговори з Трампом, але в обмін на вигоду для себе. Як зазначив політолог та президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний, теперішня ситуація є дуже складною і багатогранною. За його словами, Трамп потрапив у неї через свою впертість і небажання звертати увагу на деталі.

Експерт стверджує, що Європа може надати Трампу допомогу на Близькому Сході, але лише в обмін на отримання вигідної мирної угоди щодо України. Цю можливість обговорюють навіть ті європейські лідери, які мають тісні стосунки з президентом США.

"Зараз Трамп переживає період істерики, звинувачуючи українського президента Володимира Зеленського в тому, що він не хоче мирних переговорів з Росією. Водночас Європа і НАТО не хочуть брати участь у конфлікті, який Трамп розпалив через ситуацію з Ізраїлем. Вони розглядають це як своєрідне "вікно можливостей", але зрозуміло, що Трамп ніколи не визнає своїх помилок. Він уже неодноразово заявляв, що не визнає своїх провин, і навіть писав у своїх книгах, що не слід визнавати помилок ані в політиці, ані в особистому житті. Тому для нього винною в ситуації з Україною залишається саме Україна", — каже Лісний.

Ще в один з моментів свого обурення Трамп висловився, що НАТО відмовилося допомагати США у війні з Іраном. Однак вони погодилися з тим, що Іран не повинен мати ядерну зброю. У відповідь Трамп заявив, що Америка є найпотужнішою країною, яка не потребує чиєїсь допомоги.

На Мюнхенській безпековій конференції 2025 року віцепрезидент США підкреслив, що роль Європи в геополітиці є мінімальною і навіть висловлював ідею виключення Європи з мирних переговорів.

"Тепер настав момент, коли європейці можуть використовувати свою дипломатичну силу, адже Трамп сильно потребує їхньої допомоги. Спілкуватися з ним варто його мовою – не ультиматумами, оскільки він їх не сприймає, а через можливість укласти угоду", – зауважив політолог Олег Лісний.

