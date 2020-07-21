SpaceX успешно запустила корейский спутник и установила несколько рекордов

Фото: SpaceX





Компания SpaceX завершила очередной успешный запуск ракеты-носителя, в этот раз от имени компании Lockheed Martin и ее клиента Южной Кореи. Полезной нагрузкой является ANASIS-II – специализированный военный спутник связи (первый в Южной Корее), который страна будет использовать для обеспечения своей национальной безопасности. Об этом пишет Tech Crunch.

Falcon 9 со спутником ANASIS-II стартовал с мыса Канаверал во Флориде в 5:30 вечера по восточному времени (00:30 по киевскому времени во вторник) в понедельник, с помощью первой ступени ракеты-носителя, на которой SpaceX доставила двух американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сегодня был установлен рекорд с позиции времени, необходимого для восстановления ракеты-носителя и его повторного использования – ракета-носитель отправилась в космос спустя 51 дня после предыдущего запуска. Таким образом, предыдущий рекорд был побит почти на 2 недели.

Запуск предусматривал возврат первой ступени с последующей посадкой на роботизированную платформу в океане. Успешная посадка означает, что ступень еще минимум один раз может отправиться в космос. Это уже 57-я успешная посадка ракеты-носителя для SpaceX.

Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил у себя в Twitter, что корабли поймали обе створки головного обтекателя.





Напомним, SpaceX отправила в космос военный GPS-спутник, который будет использоваться космическими войсками США. Для этого использовалась ракета Falcon 9, которую запустили с полигона ВВС США на мысе Канаверал во Флориде.

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