SpaceX успешно запустила корейский спутник и установила несколько рекордов

Язык
BTC/USD
9158.56
ETH/USD
236.19
LTC/USD
42.04
USD/UAH
27.78
EUR/UAH
31.75
RUB/UAH
0.39
Татьяна Веремеева
Фото: SpaceX
Компания SpaceX завершила очередной успешный запуск ракеты-носителя, в этот
раз от имени компании Lockheed Martin и ее клиента Южной Кореи. Полезной
нагрузкой является ANASIS-II – специализированный военный спутник связи (первый
в Южной Корее), который страна будет использовать для обеспечения своей
национальной безопасности. Об этом пишет Tech Crunch.
Falcon 9 со спутником ANASIS-II стартовал с мыса Канаверал во Флориде в
5:30 вечера по восточному времени (00:30 по киевскому времени во вторник) в
понедельник, с помощью первой ступени ракеты-носителя, на которой SpaceX доставила
двух американских астронавтов на Международную космическую станцию. Сегодня был
установлен рекорд с позиции времени, необходимого для восстановления
ракеты-носителя и его повторного использования – ракета-носитель отправилась в
космос спустя 51 дня после предыдущего запуска. Таким образом, предыдущий
рекорд был побит почти на 2 недели.
Запуск предусматривал возврат первой ступени с последующей посадкой на роботизированную платформу в океане. Успешная посадка означает, что ступень еще минимум один раз может отправиться в космос. Это уже 57-я успешная посадка ракеты-носителя для SpaceX.
Liftoff! pic.twitter.com/Tn1kU6LtkB— SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020
Основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил у себя в Twitter, что корабли поймали обе створки головного обтекателя.
Напомним, SpaceX отправила в космос военный
GPS-спутник, который будет использоваться космическими войсками США. Для
этого использовалась ракета Falcon 9, которую запустили с полигона ВВС США на
мысе Канаверал во Флориде.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости