SpaceX впервые запустила спутники на полярную орбиту с Флориды

Впервые за несколько десятилетий спутники на полярную орбиту запустили с Флориды. Для компании SpaceX - это первый подобный старт. Процесс запуска ракеты Falcon 9 компания миллиардера Илона Маска показала в прямом эфире.

В последний раз аппараты на полярную орбиту с восточного побережья США запускали еще в прошлом веке. Тогда это делали представители NASA. В этот раз амбициозный проект воплотить в жизнь решила SpaceX.

Запуск ракеты. Фото: twitter.com/SpaceX

С космодрома на мысе Канаверал ракета стартовала в 19:18 по местному времени. В Киеве на тот момент было 2:18 ночи. Falcon 9 вывела на орбиту сразу три спутника. Это аргентинский аппарат SAOCOM 1B. Его будут использовать, чтобы изучать последствия стихийных бедствий, ситуацию в океанах и на ледниках. Вторым аппаратом стал GNOMES-1. Он весит всего 30 килограммов и будет помогать прогнозировать погоду. Третий спутник - Tyvak-0172 - еще меньше предыдущего и также будет помогать синоптикам в их работе.





Первая ступень ракеты Falcon 9, которая отправила их на орбиту, уже использовалась и ранее. Всего совершила три запуска. Этот был четвертый. На четвертой минуте полета ступень отделилась и успешно приземлилась на специальной площадке космодрома.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что SpaceX отправила на орбиту партию интернет-спутников.

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