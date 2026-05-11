"Спасибо Александру за дружбу": Трамп неожиданно засыпал Лукашенко комплиментами

Президент США Дональд Трамп заявил об освобождении нескольких политических заключенных, содержавшихся в тюрьмах Беларуси и России. Об этом он сообщил в своей публикации на платформе Truth Social.

По словам американского лидера, на свободу вышли трое граждан Польши и двое граждан Молдовы. Трамп подчеркнул, что добиться этого результата удалось благодаря работе его специального посланника Джона Коула, который вел соответствующие переговоры.

"Мы упорно работали над тем, чтобы это увольнение произошло. Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь освободить Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям. США помогают нашим союзникам и друзьям. Спасибо Александру за дружбу. Так приятно!", — отметил Трамп.

Отдельно в сообщениях упоминается история российского археолога Александра Бутягина, которого обвиняет Украина в незаконных раскопках и присвоении культурного наследия в оккупированном Крыму. Ранее польский суд согласовал его экстрадицию в Украину, однако впоследствии он был передан Беларуси в рамках обмена заключенными, что вызвало изменения в предварительных договоренностях.

В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что решение польской стороны стало неожиданным и фактически сделало невозможным привлечение Бутягина к ответственности в Украине. В Киеве расценивают ситуацию как упущенный шанс на создание важного международного прецедента по защите культурного наследия, в частности в контексте оккупации Крыма.

