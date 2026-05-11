"Спасибо Александру за дружбу": Трамп неожиданно засыпал Лукашенко комплиментами

Клименко Елена
Президент США Дональд Трамп заявил об освобождении нескольких политических заключенных, содержавшихся в тюрьмах Беларуси и России. Об этом он сообщил в своей публикации на платформе Truth Social.
По словам американского лидера, на свободу вышли трое граждан Польши и двое граждан Молдовы. Трамп подчеркнул, что добиться этого результата удалось благодаря работе его специального посланника Джона Коула, который вел соответствующие переговоры.
Отдельно в сообщениях упоминается история российского археолога Александра Бутягина, которого обвиняет Украина в незаконных раскопках и присвоении культурного наследия в оккупированном Крыму. Ранее польский суд согласовал его экстрадицию в Украину, однако впоследствии он был передан Беларуси в рамках обмена заключенными, что вызвало изменения в предварительных договоренностях.
В Офисе генерального прокурора Украины заявили, что решение польской стороны стало неожиданным и фактически сделало невозможным привлечение Бутягина к ответственности в Украине. В Киеве расценивают ситуацию как упущенный шанс на создание важного международного прецедента по защите культурного наследия, в частности в контексте оккупации Крыма.
