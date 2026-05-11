"Дякую Олександру за дружбу": Трамп несподівано засипав Лукашенка компліментами

Президент США Дональд Трамп заявив про звільнення кількох політичних в’язнів, які утримувалися у тюрмах Білорусі та Росії. Про це він повідомив у своїй публікації на платформі Truth Social.

За словами американського лідера, на свободу вийшли троє громадян Польщі та двоє громадян Молдови. Трамп підкреслив, що досягти цього результату вдалося завдяки роботі його спеціального посланника Джона Коула, який вів відповідні переговори.

"Ми наполегливо працювали над тим, щоб це звільнення відбулося. Мій друг, президент Польщі Кароль Навроцький, зустрівся зі мною у вересні минулого року і попросив мене допомогти звільнити Анджея Почобута з білоруської в’язниці. Сьогодні Почобут на волі завдяки нашим зусиллям. США допомагають нашим союзникам і друзям. Дякуємо президенту Олександру Лукашенку за співпрацю та дружбу. Так приємно!", — зазначив Трамп.

Окремо у повідомленнях згадується історія російського археолога Олександра Бутягіна, якого Україна звинувачує в незаконних розкопках і привласненні культурної спадщини в окупованому Криму. Раніше польський суд погодив його екстрадицію до України, однак згодом він був переданий Білорусі в межах обміну ув’язненими, що викликало зміни у попередніх домовленостях.

В Офісі генерального прокурора України заявили, що рішення польської сторони стало несподіваним і фактично унеможливило притягнення Бутягіна до відповідальності в Україні. У Києві розцінюють ситуацію як втрачений шанс на створення важливого міжнародного прецеденту щодо захисту культурної спадщини, зокрема в контексті окупації Криму.

