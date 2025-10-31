Главный представитель Кремля в дипломатических переговорах Кирилл Дмитриев посетил США 24 октября 2025 года. Это произошло сразу после того, как Дональд Трамп объявил о новых санкциях против российских энергетических компаний. Однако у встреч Дмитриева в Америке не было теплого приема, о чем рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба Рональда Рейгана Борис Пинкус.

Фото: из открытых источников

По словам Пинкуса, Дмитриев прибыл с подарками в виде шоколада, на котором находились цитаты президента РФ Владимира Путина. Однако этот жест не произвел желаемого впечатления.

"Дмитриев ушел со встречи оплеванный. Это полный провал. Ни одно влиятельное лицо его не приняло", — отметил Пинкус.

Он добавил, что все, с кем Дмитриеву удалось пообщаться, не оказали серьезного влияния в американской политической среде. Среди этих контактов был Стив Виткофф, который, по словам Пинкуса, фактически отошел на маргинальные позиции из-за неудачных попыток Трампа вести политику в отношении войны в Украине.

После введения санкций Дмитриев выразил надежду на дипломатическое урегулирование войны в Украине, выдвинув ряд условий, при которых Кремль готов рассматривать мирное разрешение конфликта. Министр финансов США Скотт Бессент в ответ подчеркнул, что американские санкции против России не вредят экономике США и подчеркнул, что визит Дмитриева, вероятно, направлен на попытку добиться их отмены.

Несмотря на холодный прием, Дмитриев считает, что Россия и США приблизились к потенциальному дипломатическому завершению войны. Он выразил прогноз, что боевые действия могут завершиться в течение года, если условия Кремля будут учтены.

