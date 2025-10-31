Спецпредставник Путіна жорстко підставив Кремль у США: що відбувається

Головний представник Кремля у дипломатичних переговорах Кирило Дмитрієв здійснив візит до США 24 жовтня 2025 року. Це сталося одразу після того, як Дональд Трамп оголосив про нові санкції проти російських енергетичних компаній. Проте зустрічі Дмитрієва в Америці не мали теплого прийому, про що розповів громадський діяч та президент Республіканського клубу Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Фото: з відкритих джерел

За словами Пінкуса, Дмитрієв прибув із подарунками у вигляді шоколаду, на якому були цитати президента РФ Володимира Путіна. Однак цей жест не справив бажаного враження.

"Дмитрієв пішов із зустрічі обпльований. Це повний провал. Жодна впливова особа його не прийняла", – зазначив Пінкус.

Він додав, що всі, з ким Дмитрієву вдалося поспілкуватися, не мали серйозного впливу в американському політичному середовищі. Серед цих контактів був Стів Віткофф, який, за словами Пінкуса, фактично відійшов на маргінальні позиції через невдалі спроби Трампа вести політику щодо війни в Україні.

Після запровадження санкцій Дмитрієв висловив надію на дипломатичне врегулювання війни в Україні, водночас висунувши низку умов, за яких Кремль готовий розглядати мирне вирішення конфлікту. Міністр фінансів США Скотт Бессент у відповідь підкреслив, що американські санкції проти Росії не шкодять економіці США та наголосив, що візит Дмитрієва, ймовірно, спрямований на спробу домогтися їхньої відміни.

Попри холодний прийом, Дмитрієв вважає, що Росія та США наблизилися до потенційного дипломатичного завершення війни. Він висловив прогноз, що бойові дії можуть завершитися протягом року, якщо умови Кремля будуть враховані.

