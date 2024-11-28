Спецпредставитель США по Украине и РФ дал первый комментарий

Избранный президент США Дональд Трамп избрал генерала Кита Келлога спецпредставителем Соединенных Штатов по Украине и России. По его словам, он будет работать над вопросом войны в Украине под лозунгом "мир через силу".

Кит Келлог. Фото: The AP

Кот Келлог в соцсети X прокомментировал свое назначение на должность представителя США по Украине и России.

"Я доволен назначением Дональдом Трампом на должность помощника президента и специального представителя по вопросам Украины и России. Для меня было честью работать на президента Трампа, и я с нетерпением жду возможности неустанно работать над обеспечением мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому с той преданностью и самоотдачей, которых это заслуживает", – написал Келлог.

Кит Келлог занимал должность советника по национальной безопасности США во времена администрации Трампа и вице-президента Пенса. В ходе предвыборной кампании Трампа он предложил план урегулирования войны России против Украины, который предусматривал создание зоны демилитаризации конфликта, замораживания линии фронта и отказа Украины от членства в НАТО на определенный период.

Вместе с тем Кит Келлог также заявлял о предупреждении для Кремля, если Россия откажется от переговоров, это приведет к усилению американской поддержки Украины. Также, по его словам, Трамп положительно оценил его план, однако нельзя сказать, что согласился с каждым пунктом.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на мирный план окончания войны, предложенный советником Трампа Китом Келлогом. По словам Пескова, этот план должен учитывать ситуацию в войне.

Также "Комментарии" писали о том, что у Путина выставили условия для окончания войны в Украине.