Спецпредставители Трампа опозорились в Москве: что вызвало волну критики

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Сергій Кречмаровський
В субботу, после длительного перерыва, в Москву прибыли спецпредставители Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они встретились с российским лидером Владимиром Путиным. В Украине заявления американцев раскритиковали.
Уиткофф и Кушнер. Фото из открытых источников
Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что переговорщики из спецпредставителей посредственны, особенно из Уиткоффа.
Рейтерович напомнил, что США постоянно акцентируют на своей роли именно посредников и задачу завершить войну. Это, заметил он, требует отстраненности и нейтральности. В то же время Уиткофф наговорил Путину немало комплиментов, отметил, как они ждали встречи и тому подобное.
Американские эксперты, по его словам, считают, что причина в отсутствии дипломатического опыта у Виткоффа. Также спецпредставитель ведет себя на международной арене так, если бы вел на встречи бизнесменов, подытожил Рейтерович.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сигнал Путин послал Зеленскому перед визитом спецпредставителей Трампа в Москву.