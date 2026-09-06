Спецпредставители Трампа опозорились в Москве: что вызвало волну критики

В субботу, после длительного перерыва, в Москву прибыли спецпредставители Трампа – Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они встретились с российским лидером Владимиром Путиным. В Украине заявления американцев раскритиковали.

Уиткофф и Кушнер. Фото из открытых источников

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович отметил, что переговорщики из спецпредставителей посредственны, особенно из Уиткоффа.

"Очевидно, что в дипломатии могут быть разные люди для разных заявлений, для разных форматов переговоров. Однако когда один из переговорщиков, представляющий американскую сторону, максимально усердно ведет себя перед Путиным, чуть не приплясывает, постоянно, прикладывает руку к сердцу, то это выглядит, мягко говоря, странно. Это оставляет целый ряд вопросов по посредничеству этого лица и той роли, которую он должен играть”, — отметил эксперт.

Рейтерович напомнил, что США постоянно акцентируют на своей роли именно посредников и задачу завершить войну. Это, заметил он, требует отстраненности и нейтральности. В то же время Уиткофф наговорил Путину немало комплиментов, отметил, как они ждали встречи и тому подобное.

"Такие заявления выглядят абсолютно неприемлемыми. И откровенно позорно. Я понимаю, что опять же от этих людей многое зависит и они в Киеве, возможно, будут точно такие вещи говорить и Зеленскому. Но зачем это выносить на широкую общественность? Зачем делать такие заявления публично? Ну, этот вопрос до сих пор остается открытым", — заметил эксперт.

Американские эксперты, по его словам, считают, что причина в отсутствии дипломатического опыта у Виткоффа. Также спецпредставитель ведет себя на международной арене так, если бы вел на встречи бизнесменов, подытожил Рейтерович.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой сигнал Путин послал Зеленскому перед визитом спецпредставителей Трампа в Москву.



