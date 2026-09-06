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Спецпредставники Трампа зганьбилися у Москві: що викликало хвилю критики

Експерт Рейтерович пояснив, чому заяви спецпредставників Трампа в Москві виглядали ганебно

6 вересня 2026, 12:33
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Сергій Кречмаровський

У суботу, після тривалої перерви, до Москви прибули спецпредставники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони зустрілися з російським лідером Володимиром Путіним. В Україні заяви американців розкритикували.

Спецпредставники Трампа зганьбилися у Москві: що викликало хвилю критики

Віткофф та Кушнер. Фото з відкритих джерел

Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що перемовники зі спецпредставників посередні, особливо із Віткоффа. 

“Очевидно, що в дипломатії можуть бути різні люди для різних заяв, для різних форматів перемовин. Однак коли один з перемовників, який представляє американську сторону, максимально запопадливо поводитися перед Путіним, ледь не пританцьовує, постійно, прикладає руку до серця, то це виглядає, м'яко кажучи, дивно. Це залишає цілу низку питань стосовно посередництва цієї особи і тієї ролі, яку він повинен грати”, — зауважив експерт. 

Рейтерович нагадав, що США постійно акцентують на своїй ролі саме посередників та завданні завершити війну. Це, зауважив він, вимагає відстороненості та нейтральності. Натомість Віткофф наговорив Путіну чимало компліментів, зауважив, як вони чекали зустрічі тощо.

“Такі заяви виглядають абсолютно неприйнятними. І відверто ганебно. Я розумію, що знов таки від цих людей багато що залежить і вони в Києві, можливо будуть точно такі речі казати і Зеленському. Але навіщо це виносити на широкий загал? Навіщо робити такі заяви публічно? Ну, це питання дотепер залишається відкритим”, — зауважив експерт.

Американські експерти, за його словами, вважають, що причина у відсутності дипломатичного досвіду у Віткоффа. Також спецпредставник поводить себе на міжнародній арені так, якби поводив на зустрічі бізнесменів, підсумував Рейтерович. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сигнал Путін послав Зеленському перед візитом спецпредставників Трампа до Москви.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lvyZPGXKM4o&t=402s
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