Спецпредставники Трампа зганьбилися у Москві: що викликало хвилю критики

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Сергій Кречмаровський
У суботу, після тривалої перерви, до Москви прибули спецпредставники Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони зустрілися з російським лідером Володимиром Путіним. В Україні заяви американців розкритикували.
Віткофф та Кушнер. Фото з відкритих джерел
Керівник політико-правових програм в Українському центрі суспільного розвитку Ігор Рейтерович зазначив, що перемовники зі спецпредставників посередні, особливо із Віткоффа.
Рейтерович нагадав, що США постійно акцентують на своїй ролі саме посередників та завданні завершити війну. Це, зауважив він, вимагає відстороненості та нейтральності. Натомість Віткофф наговорив Путіну чимало компліментів, зауважив, як вони чекали зустрічі тощо.
Американські експерти, за його словами, вважають, що причина у відсутності дипломатичного досвіду у Віткоффа. Також спецпредставник поводить себе на міжнародній арені так, якби поводив на зустрічі бізнесменів, підсумував Рейтерович.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який сигнал Путін послав Зеленському перед візитом спецпредставників Трампа до Москви.