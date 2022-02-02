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Спецслужбы США призвали американских олимпийцев не пользоваться мобильными в Пекине: какая причина

Американским олимпийцам не советуют пользоваться постоянными гаджетами в Пекине

сегодня, 08:45 comments1668
Автор:

Козлова Альбіна
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По информации американского издания, ФБР опубликовало предупреждение, чтобы американские олимпийские спортсмены не брали с собой мобильные телефоны. Среди советов ведомства – взять вместо смартфонов временные мобильные телефоны для связи. Об этом сообщает АВС.

Спецслужбы США призвали американских олимпийцев не пользоваться мобильными в Пекине: какая причина

Фото иллюстративное / Pixabay

"ФБР призывает всех спортсменов оставлять свои мобильные телефоны дома и использовать временный телефон во время Игр", — говорится в сообщении, разосланном спортсменам.

Причина – вероятная кибератака на мобильные устройства олимпийцев. Среди популярных методов хакерских атак прошлых периодов – фишинг, запуск программ-вымогателей, кражи конфиденциальных данных из-за загрузки хакерских программ или подделки электронной почты, заманивание пользователей на поддельные веб-сайты, которые выглядят как официальные ресурсы олимпийских поставщиков услуг. Также хакеры могут использовать дезинформацию или блокировать работу гаджетов.

К примеру, во время проведения Олимпиады 2020 года в Токио спецслужбы зафиксировали более 450 миллионов попыток киберинцидентов. Благодаря эффективным мерам защиты от кибератак злоумышленникам не удалось достичь своих целей.

Рискованным для спортсменов будет и использование цифровых кошельков, приложений с сертификатами вакцинации от COVID-19, а также загрузка и использования программ, необходимых для участия в соревнованиях или пребывания в стране. Ведь у хакеров будет больше возможностей украсть личную информацию или установить вредоносное программное обеспечение с трекерами для отслеживания.

Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты.


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Источник: https://abcnews.go.com/Sports/fbi-urging-olympic-athletes-personal-phones-home/story?id=82599451
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