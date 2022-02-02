Спецслужбы США призвали американских олимпийцев не пользоваться мобильными в Пекине: какая причина

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Козлова Альбіна
По информации американского издания, ФБР опубликовало предупреждение, чтобы американские олимпийские спортсмены не брали с собой мобильные телефоны. Среди советов ведомства – взять вместо смартфонов временные мобильные телефоны для связи. Об этом сообщает АВС.
Фото иллюстративное / Pixabay
Причина – вероятная кибератака на мобильные устройства олимпийцев. Среди популярных методов хакерских атак прошлых периодов – фишинг, запуск программ-вымогателей, кражи конфиденциальных данных из-за загрузки хакерских программ или подделки электронной почты, заманивание пользователей на поддельные веб-сайты, которые выглядят как официальные ресурсы олимпийских поставщиков услуг. Также хакеры могут использовать дезинформацию или блокировать работу гаджетов.
К примеру, во время проведения Олимпиады 2020 года в Токио спецслужбы зафиксировали более 450 миллионов попыток киберинцидентов. Благодаря эффективным мерам защиты от кибератак злоумышленникам не удалось достичь своих целей.
Рискованным для спортсменов будет и использование цифровых кошельков, приложений с сертификатами вакцинации от COVID-19, а также загрузка и использования программ, необходимых для участия в соревнованиях или пребывания в стране. Ведь у хакеров будет больше возможностей украсть личную информацию или установить вредоносное программное обеспечение с трекерами для отслеживания.
Как сообщал портал "Комментарии", эксперты рассказали, почему была совершена хакерская атака на правительственные сайты.
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