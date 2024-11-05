Спецслужбы США сделали заявление о ситуации в "шатких" штатах: к чему готовится РФ

Американские спецслужбы предостерегают, что в период выборов Россия может использовать фейки для дестабилизации "шатких" штатов, что увеличивает угрозу насилия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).

Выборы в США. Фото: из открытых источников

В заявлении указано, что с пятницы спецслужбы фиксировали случаи, как иностранные противники, в частности Россия, проводят дополнительные операции влияния для подрыва доверия к честности выборов в США и разжигания разногласий.

Спецслужбы ожидают, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели и что нарративы иностранного влияния будут сосредоточены на колеблющихся штатах.

"Самой активной угрозой является Россия... Связанные с Россией субъекты влияния, в частности, изготавливают видеоролики и создают фейковые статьи, чтобы подорвать легитимность выборов, вселить страх в избирателей относительно избирательного процесса и внушить американцам мысль о том, что они применяют насилие друг против друга из-за политических предпочтений", – сказано в заявлении.

Эти усилия, добавили спецслужбы, могут привести к подстрекательству к насилию, в том числе против членов избирательных комиссий.

"Мы ожидаем, что российские субъекты выпустят дополнительный сфабрикованный контент на эти темы в течение дня выборов, а также в течение дней и недель после закрытия избирательных участков", – добавили в заявлении.

Иран также остается значительной угрозой иностранного влияния на выборы в США.

Избирателям рекомендуют искать информацию из проверенных официальных источников, в частности, от представителей государственных и местных избирательных органов.

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