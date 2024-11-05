Спецслужбы США сделали заявление о ситуации в "шатких" штатах: к чему готовится РФ

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Кравцев Сергей
Американские спецслужбы предостерегают, что в период выборов Россия может использовать фейки для дестабилизации "шатких" штатов, что увеличивает угрозу насилия. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Офиса директора национальной разведки (ODNI), ФБР и Агентства кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA).
Выборы в США. Фото: из открытых источников
В заявлении указано, что с пятницы спецслужбы фиксировали случаи, как иностранные противники, в частности Россия, проводят дополнительные операции влияния для подрыва доверия к честности выборов в США и разжигания разногласий.
Спецслужбы ожидают, что эта деятельность усилится в день выборов и в ближайшие недели и что нарративы иностранного влияния будут сосредоточены на колеблющихся штатах.
Эти усилия, добавили спецслужбы, могут привести к подстрекательству к насилию, в том числе против членов избирательных комиссий.
Иран также остается значительной угрозой иностранного влияния на выборы в США.
Избирателям рекомендуют искать информацию из проверенных официальных источников, в частности, от представителей государственных и местных избирательных органов.
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