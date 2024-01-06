Спикер Палаты представителей хочет переговоров с Байденом по вопросу помощи Украине

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон рассматривает возможность проведения прямых переговоров с президентом Джо Байденом по вопросам помощи Украине и пограничной политике, поскольку переговоры о двухпартийном компромиссе в Сенате ни к чему не приводят, сообщил человек, знакомый с этим вопросом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, двухпартийная группа сенаторов в течение нескольких недель работала над возможными изменениями в иммиграционной политике США, которые республиканцы потребовали в качестве условий для одобрения запроса Байдена на экстренную помощь Украине в размере 61 миллиарда долларов. Эта группа еще не достигла соглашения, заявил на этой неделе главный переговорщик в Сенате от Демократической партии Крис Мерфи, сенатор от Коннектикута.

Джонсон настаивает на том, чтобы Байден принял целый ряд консервативных иммиграционных изменений, включая новые ограничения на способность президента освобождать мигрантов от депортации и изменения критериев, согласно которым может быть предоставлено убежище. Переговоры в Сенате были сосредоточены на более ограниченных уступках, чем добиваются республиканцы в Палате представителей, и поэтому любое соглашение Сената может не пройти через Палату представителей.

Директор по бюджету Белого дома Шаланда Янг отнеслась к идее прямых переговоров с Джонсоном весьма скептически. Она сказала, что вместо этого лидер республиканцев в Палате представителей должен более активно участвовать в переговорах в Сенате.

На данный момент Джонсон все еще надеется, что Сенат найдет приемлемое решение, сказал собеседник агентства.

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