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Спикер Палаты представителей США намекнул, что помощи Украине не будет

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон сделал резкое заявление о соглашении по финансированию Украины

сегодня, 08:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что если слухи о содержании законопроекта Сената о финансовой помощи Украине и решении вопроса о границе с Мексикой действительно верны, то проект является "мертворожденным". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Hill".

Спикер Палаты представителей США намекнул, что помощи Украине не будет

Майк Джонсон. Фото: из открытых источников

Спикер Палаты представителей США направил письма своим коллегам, в которых отреагировал на сообщения о вероятной действительности указанных в проекте закона предложенных положений.

"Я хотел предоставить краткую информацию о дополнительном соглашении и границе, поскольку Сенат, кажется, не может достичь никакого согласия. Если слухи о содержании проекта предложения правдивы, он в любом случае был бы мертворожденным до (поступления в) Палату представителей", — говорится в заявлении Джонсона.

Его письмо поступило после отдельных сигналов от помощников руководства Палаты представителей и "консерваторов" как в Палате, так и в Сенате о том, что дополнительный пакет непроходим, даже если он будет одобрен Сенатом.

В настоящее время республиканцы в Сенате ищут альтернативный план для согласования финпомощи для Украины. Это сочетается с переговорами по урегулированию кризиса на границе.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ также повторил тезисы Джонсона о "мертворожденном" законопроекте руководителям штабов республиканцев накануне.

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