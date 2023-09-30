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Спикер Палаты представителей США призвал Сенат отказаться от помощи Украине

Представитель Республиканской партии предлагает пожертвовать помощью Украины

сегодня, 08:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах. Только так можно реально предотвратить "Шатдаун". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Спикер Палаты представителей США призвал Сенат отказаться от помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Фото: из открытых источников

"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Думаю, если Сенат вставляет туда Украину и сосредотачивается на Украине, а не на Америке, то это может повлечь реальные проблемы", – заявил спикер-республиканец.


Маккарти добавил, что, если Сенат представит законопроект "в таком виде", как он есть, где указанные средства для Украины, это, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.

Стоит отметить, "Шатдаун" — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Читайте также на портале "Комментарии" — посол США в Украине Бриджит Бринк официально передала украинской стороне предложения своей страны по реформам. В свою очередь, Киев представил Вашингтону свои планы по этому вопросу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Ранее появились сообщения, что украинский Кабмин на основе американских предложений готов повышать тарифы на газ и электроэнергию для населения. О чем говорит усиление давления Запада на Киев касательно реформ и тарифов? Почему возникла такая ситуация? Как события могут развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — почему обострилась борьба внутри США – какие риски для Украины.




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Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/government-shutdown-deadline-09-29-23/h_348e5dee75d504b3f27de5df26dcad9a
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