Спикер Палаты представителей США призвал Сенат отказаться от помощи Украине

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что деньги на помощь Украине должны быть исключены из законопроекта о дополнительных расходах. Только так можно реально предотвратить "Шатдаун". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти. Фото: из открытых источников

"Я думаю, если бы у нас был "чистый" проект, без Украины, мы, вероятно, смогли бы это сделать. Думаю, если Сенат вставляет туда Украину и сосредотачивается на Украине, а не на Америке, то это может повлечь реальные проблемы", – заявил спикер-республиканец.

Маккарти добавил, что, если Сенат представит законопроект "в таком виде", как он есть, где указанные средства для Украины, это, вероятно, приведет к прекращению работы американского правительства.

Стоит отметить, "Шатдаун" — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур в настоящее время работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

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