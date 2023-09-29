Почему обострилась борьба внутри США – какие риски для Украины

В США, где раскол в Конгрессе по бюджету ставит под угрозу помощь Украине, внутриполитическая ситуация продолжает накаляться. Так одиозный 45-й президента Дональд Трамп, мечтающий снова вернуться на этот пост и обложенный уголовными делами, заявил, что бывший руководитель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли "заслуживает казни". Мол, он проводил тайные переговоры с Китаем. В свою очередь, действующий президент США Джо Байден выступил с жесткими предупреждениями об угрозах для демократии Штатов. При этом упомянул об экстремистских силах в рядах Республиканской партии, которые поддерживает Трамп. О чем говорит такой накал страстей? Как ситуация может развиваться дальше? Какие риски для Украины? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: Громадське

Несмотря на внутренние трения в США никто не отказывается от поддержки Украины

Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины (с 2005 по 2010 годы) Николай Маломуж отмечает, что на сегодняшний день, действительно, есть определенные вопросы от Республиканской партии к президенту Байдену, который, как известно, является представителем Демократической партии.

А республиканцы, соответственно, пытаются устроить импичмент Байдену (который, как и Трамп, является наиболее сильным кандидатом на грядущих выборах). В этой ситуации разворачивающейся предвыборной борьбы используется и Украина. Республиканцы, с одной стороны, критикуют Байдена за нерешительность, за то, что не поставляет нам истребители F-16, дальнобойные ракеты ATACMS С другой – обвиняют Белый дом и Пентагон в том, что те недостаточно контролируют поступающие в Украину ресурсы – военные, финансовые. Постоянно вспоминают коррупцию, которая, увы, есть в нашей стране ". "Разворачивается борьба, связанная с президентскими выборами, намеченными на ноябрь 2024 года. Действующая власть пытается привлечь к ответственности по ряду дел Трампа

По словам эксперта, даже во время недавнего визита Зеленского в США республиканцы дали ему понять, что у них – особая позиция.

"Да, они готовы помогать, но при условии тщательного контроля за тем, что нам предоставляется. И прием Зеленскому оказали достаточно прохладный, учитывая наличие немало количества фактов коррупции в Украине, кадровых вопросов и так далее. Так что имеем определенное снижение уровня контактов, по крайней мере, со стороны Палаты представителей", – подчеркивает Николай Маломуж.

При этом, продолжает он, республиканцы, несмотря на внутреннюю борьбу с демократами, понимают, что помогать Украине надо. И недавнее выделение 300 млн долларов (один из траншей) отдельным блоком – тому подтверждение.

Тут еще будет борьба, процесс может затянуться", – прогнозирует генерал. "Но куда важнее получить пакет в 24 млрд долларов (военные, экономические, перспективные виды помощи), "зашитый" в бюджете, который пока не могут принять

Он обращает внимание, что касательно контроля за предоставляемой нам помощью уже назначены инспектора – и по линии Госдепа, и по линии Пентагона. Действующая власть демократов демонстрирует, что готова отслеживать весь процесс: от выделения средств — до их использования в Украине.

"Несмотря на некоторые внутренние трения, в целом (имея контакты и с республиканским, и с демократическим руководством, я могу это точно сказать) никто не отказывается от поддержки Украины. Думаю, несмотря на внутриамериканские перипетии, мы получим всё необходимое. Включая F-16 и ATACMS. Не без пробуксовок. Но получим. В течение месяца-полутора, – считает Николай Маломуж. – Кроме того, думаю, будут более четко отработаны механизмы оказания нам военной помощи. С приоритетами. Речь уже не только о ракетах и самолетах, но и о системах ПВО, боеприпасах".

Но, акцентирует эксперт, нужно обязательно работать – и с республиканцами, и с демократами. Важно принятие именно консолидированных решений, независимо от противоречий между ними.

так и с американцами надо работать на опережение. Здраво реагировать на конструктивную критику. Но и давать понять партнерам, почему в тех или иных случаях мы поступаем именно так. Ища консенсус, укрепляя сотрудничество", – констатирует генерал. "Как и с поляками, с которыми у нас возникли экспортные проблемы

Следует быть готовыми к пробуксовке с поставками оружия

Экс-дипломат, политический эксперт, зам.командира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады №1 Вадим Трюхан уверен, что ничего хорошего для Украины внутриполитическое обострение в США не несет.

Во-первых, поясняет он, демократы вынуждены быть чрезвычайно осторожны в вопросе предоставления Украине новых видов оружия. Ведь каждое решение критикуется республиканцами. В первую очередь – Трампом, который уже приобрел явные признаки одиозности, как политик.

"Следовательно, следует быть готовыми к тому, что в течение следующего года-полтора, пока не пройдет инаугурация 47-го президента США, кто бы им ни стал, предоставление необходимого оружия нам из-за океана будет происходить с серьезными проблемами, задержками и так далее", – предупреждает эксперт.

Наши американские друзья будут действовать по принципу "семь раз отмерь, один раз отрежь", уверен он.

Во-вторых, продолжает Вадим Трюхан, отдельные представители обеих ведущих партий США будут использовать Украину как козырь в предвыборной кампании.

"Официальному Киеву крайне важно не втянуться в тамошние скандалы, которых будет много. Не становиться ни на чью сторону, – подчеркивает экс-дипломат. – Двухпартийная поддержка для нас архиважна. И чтобы не потерять ее, следует проявить дипломатическое мастерство высшего качества. Украина, в частности, наше военно-политическое руководство, в отношениях с США должны научиться действовать по модели "пройти между капельками". Ни одно неосторожное слово не должно быть сказано публично и даже в самом защищенном кабинете (ведь, как известно, и у "стен есть уши")".

В-третьих, Украина не должна останавливаться, уверен Вадим Трюхан. Ни в коем случае.

Какими бы одиозными, на первый взгляд, они ни были", – акцентирует эксперт. "Обязательно следует выполнить достигнутые ранее договоренности, в частности, во время визита президента Украины в США. Мы должны поступать так, как будто за океаном не происходит ничего. Нам важно научиться не замечать публичных заявлений американских политиков, включая Трампа

Выборы – это постоянный и регулярный процесс, напоминает он. Везде в демократическом мире. Надо это помнить – и принимать данную истину во внимание.

"Пройдут и эти выборы. А нам – своё делать", – заключает экс-дипломат.

Большинство республиканцев понимают, что Путина нужно остановить

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко не думает, что помощь Украине находится под угрозой из-за активизации внутриполитических противоречий в США. Поддержка нашей страны, подчеркивает она, остается двухпартийной, особенно в вопросах касательно поставок вооружений.

"Конечно, процессы стали сложнее. Ведь вопрос поддержки Украины — это вопрос внешней политики. А вопрос внешней политики, так или иначе, влияет на выборы. Республиканцы ведут дискуссии об импичменте Байдену, демократы "догоняют" Трампа в судах… Излишняя поляризация не идет на пользу самим Соединенным Штатам как стране с образцовой демократией. Но – имеем, что имеем", – констатирует Екатерина Одарченко.

При этом эксперт акцентирует, что помощь Украине не будет останавливаться.

Большинство республиканцев, поясняет она, понимают, что Путина нужно остановить, показательно наказать за вторжение в Украину. Иначе Китай решится на вторжение на Тайвань. И вообще пойдет цепная реакция вторжений с перспективами краха для всего мира.

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