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Способны ли США поддерживать Украину и Израиль одновременно: у Байдена дали прямой ответ

Салливан подтверил, США способны одновременно поддерживать Украину и Израиль

сегодня, 08:20
Автор:
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Кравцев Сергей
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На сегодняшний день Вашингтон имеет достаточно ресурсов и средств, чтобы одновременно оказывать поддержку Украине в борьбе против российской агрессии и Израилю – в защите своей территории и граждан. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал советник по нацбезопасности США Джейк Салливан, пишет "Голос Америки".

Способны ли США поддерживать Украину и Израиль одновременно: у Байдена дали прямой ответ

Джейк Салливан. Фото: из открытых источников

"Мы решительно отвергаем мнение о том, что Соединенные Штаты Америки не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль", – высказался Джейк Салливан. 


Он добавил, сегодня Вашингтон знает, как эффективно применять свои ресурсы в поддержке украинского и израильского народов. Средств и потенциала США для этого точно хватит.

Салливан также подтвердил информацию, которая ранее появилась в СМИ о том, что в ближайшее время Белый дом представит на утверждение Конгресса новый большой пакет военной помощи как Украине, так и Израилю. При этом советник Байдена не стали подтверждать или отрицать информацию о том, что помощь Украине и Израилю будет включена в один объединённый пакет, который и предложат проголосовать Конгрессу.

Также Салливан обратил внимание журналистов на тот аспект, что США тратят намного меньше сил и ресурсов на помощь Украине, нежели это могло бы произойти, если бы России удалось добиться своей цели и сегодня Украина была бы вся оккупирована. Тогда бы Вашингтону пришлось тратить значительно больше средств для того, чтобы не дать россиянам вторгнуться в другие европейский страны, что с большой долей вероятности произошло бы.

Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне эскалации на Ближнем Востоке в Пентагоне заявили, что США должны помогать как Украине, так и Израилю. А в Конгрессе, работа которого пока на паузе из-за отсутствия спикера Палаты представителей, якобы готовят годовой пакет помощи Украине в сумме от 50 до 100 млрд долларов. Эксперты проанализировали эти заявления и сообщения специально для издания "Комментарии".




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