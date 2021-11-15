Спустя 52 года: в США раскрыли громкое ограбление банка

Полицейским США удалось раскрыть преступление, совершенное 52 года назад в штате Огайо. Речь идет об ограблении банка, которое назвали одним из самых громких.

В США раскрыли громкое ограбление банка / Фото: коллаж 24 канала

Как сообщает издание BBC, летом 1969 года кассир одного из банка в Кливленде вынес 215 тысяч долларов, что на сегодняшний день является эквивалентом 1,7 млн долларов. Пропажу обнаружили спустя два дня, тогда сотрудники заметили, что на рабочем месте не появляется и Тед Конрад. Оказалось, что 20-летний мужчина, перед закрытием отделения, собрал деньги в коричневый бумажный пакет и спокойно вышел из здания.

Тед был объявлен в розыск, который длился более полувека. Эта история рассказывалась в известных телешоу, таких как "Самые разыскиваемые преступники Америки" и "Неразгаданные тайны".

Полиция США выяснила, что Тед о своих планах рассказал друзьям и прежде чем совершить ограбление, он более 10 раз пересмотрел авантюрный фильм "Дело Томаса Крауна" (1968 года).

По данным следствия, мужчина после исчезновения сменил имя на Томас Рэндел и сначала скрывался в Вашингтоне, потом в Лос-Анджелесе, а потом переехал в пригород Бостона, начав спокойную жизнь в 1000 километрах от места преступления.

Известно, что Тед жил неприметно, работал в гольф-клубе и занимался продажей подержанных авто.

Дело об ограблении банка не двигалось 52 года, пока следы преступника не были найдены благодаря документам, которые Конрад оформлял во время работы и позднее — уже под именем Рэндела. В частности, в 2014 году от имени Рэндела в суд были направлены документы для его признания банкротом.

Но привлечь мужчину к ответственности не удастся, потому что весной этого года умер от рака легких. Кондрату был 71 год.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что целый отряд хорошо вооруженных грабителей банков, осадил город Крисиуму на юге Бразилии, подожгли автомобили, похитили государственных служащих, взорвали банк и вступили в двухчасовую перестрелку с силовиками.

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