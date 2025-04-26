Сразу 19 штатов подали в суд на администрацию Трампа: что произошло

Объездившись в коалиция сразу 19 штатов США подали в суд на администрацию Дональда Трампа, пытаясь заблокировать ее попытки прекратить федеральное финансирование начальных и средних школ, которые внедряют программы по многообразию, равенству и инклюзии (DEI). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что 19 штатов США официально обратились в суд с иском против администрации Трампа, заявив, что новая образовательная политика Министерства образования идет вразрез с Конституцией и может подорвать финансовую стабильность школьной системы. Более того, подчеркивается в сообщении, данный подход Белого дома дискриминирует учебные заведения, которые внедряют инициативы DEI.

"Иск инициировали генеральные прокуроры Калифорнии, Нью-Йорка, Иллинойса, Миннесоты и Массачусетса, но к ним присоединились еще 14 штатов, которые призвали к окончательному судебному решению. Причиной стала директива Министерства образования США, которая требовала от школ соблюдения толкования антидискриминационного закона согласно решению Верховного суда, которое запрещает использование расовых признаков в приеме в учебные заведения и в других аспектах образовательной политики", – говорится в материале.

По мнению истцов, требования администрации Трампа являются неконституционными, а сама угроза прекращения финансирования – давлением на местную образовательную политику. Согласно иску, под угрозой находятся более 18,7 миллиарда долларов федерального финансирования, из которых Калифорния ежегодно получает почти 8 миллиардов, Нью-Йорк – более 3 миллиардов, которые идут преимущественно на поддержку программ для учащихся из малообеспеченных семей и услуг для детей с особыми образовательными потребностями.

"Мы подаем этот иск сегодня, чтобы защитить наши школы и наших учеников от еще одной атаки со стороны президента Трампа, и мы снова заявляем: мы не позволим себя запугать или стать мишенью только потому, что наши школы прилагают усилия, чтобы каждый ученик был принят и чувствовал себя желанным в большом штате Нью-Йорк", – заявила генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

В иске также говорится, что администрация Трампа "неоднократно не смогла определить, какое именно поведение они стремятся наказать или запретить", или что считается "незаконной деятельностью в сфере DEI".

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