Сразу 19 штатов подали в суд на администрацию Трампа: что произошло

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Кравцев Сергей
Объездившись в коалиция сразу 19 штатов США подали в суд на администрацию Дональда Трампа, пытаясь заблокировать ее попытки прекратить федеральное финансирование начальных и средних школ, которые внедряют программы по многообразию, равенству и инклюзии (DEI). Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что 19 штатов США официально обратились в суд с иском против администрации Трампа, заявив, что новая образовательная политика Министерства образования идет вразрез с Конституцией и может подорвать финансовую стабильность школьной системы. Более того, подчеркивается в сообщении, данный подход Белого дома дискриминирует учебные заведения, которые внедряют инициативы DEI.
По мнению истцов, требования администрации Трампа являются неконституционными, а сама угроза прекращения финансирования – давлением на местную образовательную политику. Согласно иску, под угрозой находятся более 18,7 миллиарда долларов федерального финансирования, из которых Калифорния ежегодно получает почти 8 миллиардов, Нью-Йорк – более 3 миллиардов, которые идут преимущественно на поддержку программ для учащихся из малообеспеченных семей и услуг для детей с особыми образовательными потребностями.
В иске также говорится, что администрация Трампа "неоднократно не смогла определить, какое именно поведение они стремятся наказать или запретить", или что считается "незаконной деятельностью в сфере DEI".
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