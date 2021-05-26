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США атаковали миллиарды цикад

В мире насчитывается более 3 000 видов цикад

сегодня, 01:01
Автор:

Ольга Чародий

Миллиарды цикад Большого восточного выводка впервые за 17 лет вышли на поверхность в нескольких штатах Восточного побережья США. По словам американских ученых, в некоторых регионах страны на каждые полгектара приходится от 1 до 1,5 миллиона цикад.

США атаковали миллиарды цикад

Цикады (фото из открытых источников)

В мире насчитывается более 3000 видов цикад. Многие из них появляются ежегодно. Однако в Северной Америке живет семейство периодических цикад (лат. Magicicada), цикл жизни которых составляет 13 и 17 лет, пишет NBC News.

Личинки живут под землей, питаясь корнями растений. Они проходят через пять стадий развития, и на 13-й или 17-й год, в зависимости от вида, массово появляются из-под земли, чтобы найти партнера для размножения. Численность — это залог выживания популяции, поскольку только так цикады могут противостоять хищникам. Вскоре после спаривания цикады погибают.

Большой восточный выводок, обозначающий римской цифрой X, считается самым выводком периодических цикад. Последний раз он поднимался на поверхность в 2004 году. Кроме него, энтомологам известны еще 14 выводков: выводок I живет в Вирджинии, выводок III в Айове, а выводок VII на севере штата Нью-Йорк.

Как сообщали ранее новые кибернасекомые под названием Marsbees будут размером со шмеля, но с большими крыльями, как у цикад. "Наши предварительные исследование показывают, что именно такие габариты робота позволят ему летать в атмосфере Марса", — отметил инженер аэрокосмической промышленности Университета Алабамы Чанг-квон Канг.

Над созданием роботов трудятся американские и японские ученые. Их оснастят датчиками и устройствами беспроводной связи, чтобы они могли снимать ландшафт, брать образцы грунта и даже искать признаки жизни — в частности, они должны будут фиксировать возможные выбросы метана.


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Источник: https://www.nbcnews.com/science/science-news/cicadas-incoming-billions-winged-insects-emerging-us-rcna803
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