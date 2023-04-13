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США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН

Соединенные Штаты не выдают визы российской делегации Совета Безопасности ООН, которая должна прилететь в США.

сегодня, 13:00
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Автор:

Slava Kot

С 1 апреля Россия получила право руководить Советом Безопасности ООН. Следующее заседание международного органа должно состояться в Нью-Йорке, однако США не дают визы для российских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

США блокируют делегацию РФ, которая должна председательствовать на заседании Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фото из открытых источников

Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов призывает США предоставить визы для российской делегации, в том числе и министра иностранных дел Сергея Лаврова.


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"Мы призываем Вашингтон не медлить с выдачей виз нашей делегации, включая наших журналистов. Отказ в выдаче виз нарушает обязательства Соединенных Штатов как страны пребывания штаб-квартиры ООН, препятствуя должному, полноценному функционированию всемирной организации", — говорит российский посол.

Кроме того, США не согласовали прибытие самолета российской делегации.

"Мы ожидаем, что американцы оперативно выдадут разрешение на самолет (вход в воздушное пространство США) без каких-либо условий и ограничений", — сообщает Анатолий Антонов.

Напомним, что после полномасштабного вторжения в Украину США ввели санкции против российских чиновников, в которые вошли президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и другие члены Совета безопасности России. Этим чиновникам был запрещен въезд на территорию США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает плохой первоапрельской шуткой решение Совбеза ООН дать разрешение России председательствовать в организации.

Также "Комментарии" писали, что Россия обнародовала пять требований по продлению зернового соглашения (список).



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-13-23/index.html
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