США больше не будут терпеть: жесткий сигнал Трампа

Главное из заявлений Трампа по Венесуэле

4 января 2026, 22:36
Ткачова Марія

Президент США жестко высказался по поводу ситуации в Венесуэле и дал понять, что Вашингтон готов усиливать давление на тамошнее руководство.

• Трамп предупредил, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес может столкнуться с последствиями серьезнее угрожающих Николасу Мадуро, если не будет выполнять требования США.

• Он четко дал сигнал, что Соединенные Штаты готовы переходить к более жестким действиям против венесуэльских властей.

По словам Трампа, США больше не намерены терпеть игнорирование своих интересов в регионе и планируют действовать решительно.

Президент не исключил применения силовых методов, если политическое и экономическое давление не принесет желаемого результата.

Фактически было подтверждено, что смена власти в Венесуэле рассматривается Вашингтоном как один из приоритетных и желаемых сценариев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Елец Липецкой области РФ зафиксирована атака неизвестных беспилотников. После удара вспыхнул пожар на территории завода "Энергия".
По имеющейся информации, предприятие имеет стратегическое значение. Его продукция широко используется в различных отраслях – оборонной промышленности, гражданской авиации, морском транспорте и энергетическом секторе. Местные власти официально не предоставили исчерпывающих комментариев по масштабам поражения, однако кадры с места происшествия свидетельствуют о серьезном пожаре на промышленном объекте.
Также портал "Комментарии" сообщал о том, что российские войска впервые применили ударный дрон типа Shahed, оснащенный переносным зенитно-ракетным комплексом. Об этом сообщил военный специалист Сергей "Флэш".



https://t.me/weukrainetv/129927
