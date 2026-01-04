США більше не терпітимуть: жорсткий сигнал Трампа

Президент США жорстко висловився щодо ситуації у Венесуелі та дав зрозуміти, що Вашингтон готовий посилювати тиск на тамтешнє керівництво.

Трамп щодо Венесуели

• Трамп попередив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес може зіткнутися з наслідками, серйознішими за ті, які загрожують Ніколасу Мадуро, якщо не виконуватиме вимоги США.

• Він чітко дав сигнал, що Сполучені Штати готові переходити до значно жорсткіших дій проти венесуельської влади.

• За словами Трампа, США більше не мають наміру терпіти ігнорування своїх інтересів у регіоні та планують діяти рішуче.



• Президент не виключив застосування силових методів у разі, якщо політичний та економічний тиск не принесе бажаного результату.



• Фактично було підтверджено, що зміна влади у Венесуелі розглядається Вашингтоном як один із пріоритетних і бажаних сценаріїв.



