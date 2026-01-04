logo_ukra

США більше не терпітимуть: жорсткий сигнал Трампа

Головне із заяв Трампа щодо Венесуели

4 січня 2026, 22:36
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент США жорстко висловився щодо ситуації у Венесуелі та дав зрозуміти, що Вашингтон готовий посилювати тиск на тамтешнє керівництво.

США більше не терпітимуть: жорсткий сигнал Трампа

Трамп щодо Венесуели

• Трамп попередив, що віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес може зіткнутися з наслідками, серйознішими за ті, які загрожують Ніколасу Мадуро, якщо не виконуватиме вимоги США.

• Він чітко дав сигнал, що Сполучені Штати готові переходити до значно жорсткіших дій проти венесуельської влади.

• За словами Трампа, США більше не мають наміру терпіти ігнорування своїх інтересів у регіоні та планують діяти рішуче.

• Президент не виключив застосування силових методів у разі, якщо політичний та економічний тиск не принесе бажаного результату.

• Фактично було підтверджено, що зміна влади у Венесуелі розглядається Вашингтоном як один із пріоритетних і бажаних сценаріїв.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що у місті Єлець Липецької області РФ зафіксовано атаку невідомих безпілотників. Після удару спалахнула пожежа на території заводу АТ "Енергія".
За наявною інформацією, підприємство має стратегічне значення. Його продукція широко використовується в різних галузях — оборонній промисловості, цивільній авіації, морському транспорті та енергетичному секторі. Місцева влада офіційно не надала вичерпних коментарів щодо масштабів ураження, однак кадри з місця події свідчать про серйозну пожежу на промисловому об’єкті.
Також портал "Коментарі" повідомляв про те, що російські війська вперше застосували ударний дрон типу Shahed, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. Про це повідомив військовий фахівець Сергій "Флеш".



Джерело: https://t.me/weukrainetv/129927
