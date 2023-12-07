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США будут вместе с Украиной производить оружие: что это даст

Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов

сегодня, 09:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины и совместном производстве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

США будут вместе с Украиной производить оружие: что это даст

Производство оружия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что США и Украина подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.


Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов. 

В Белом доме считают, что это усилит сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.

Отмечается, что 6 декабря правительство Соединенных Штатов провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии и укрепления долгосрочной самообороны Украины.

Как говорится в заявлении, правительства США и Украины вместе стремятся развивать крепкую украинскую оборонно-промышленную базу, которая бы сама себя обеспечивала и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины. 

Начальные результаты конференции были сосредоточены на первых шагах: институционализации отношений и диалога между промышленностью и государственными партнерами.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/12/06/fact-sheet-the-white-house-announces-new-actions-to-strengthen-cooperation-and-co-production-between-u-s-and-ukraines-defense-industrial-bases/
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