США будут вместе с Украиной производить оружие: что это даст

Белый дом объявил об укреплении сотрудничества между оборонно-промышленными базами США и Украины и совместном производстве. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Производство оружия. Фото: из открытых источников

Отмечается, что США и Украина подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену техническими данными, которые будут работать для удовлетворения насущных оперативных потребностей Вооруженных сил Украины.

Производство коснется сферы систем противовоздушной обороны, ремонтно-технического обеспечения и производства критических боеприпасов.

В Белом доме считают, что это усилит сотрудничество между Соединенными Штатами и Украиной и будет способствовать более быстрому прохождению инвестиционных соглашений через системы.

Отмечается, что 6 декабря правительство Соединенных Штатов провело первый день американо-украинской конференции оборонно-промышленной базы в Министерстве торговли в Вашингтоне, округ Колумбия. Конференция собрала около 350 представителей промышленности и правительства США, Украины и Европы, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства оружия для поддержки борьбы Украины за свободу против российской агрессии и укрепления долгосрочной самообороны Украины.

Как говорится в заявлении, правительства США и Украины вместе стремятся развивать крепкую украинскую оборонно-промышленную базу, которая бы сама себя обеспечивала и способствовала долгосрочной безопасности и экономическому успеху Украины.

Начальные результаты конференции были сосредоточены на первых шагах: институционализации отношений и диалога между промышленностью и государственными партнерами.

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