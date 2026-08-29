США бьют тревогу: Госдеп обновил предупреждение для поездок в Украину

Государственный департамент США обновил рекомендации для американских граждан, планирующих поездки в Украину, однако не стал снижать уровень угрозы. Страна по-прежнему находится на четвёртом, максимальном уровне опасности — "Не путешествуйте".

США. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне призывают граждан США не посещать Украину по какой-либо причине. Главным основанием для такой позиции остаётся полномасштабная война России против Украины и сохраняющаяся угроза ракетных и других ударов по территории страны.

При этом сам уровень рекомендации не изменился. В Госдепартаменте лишь актуализировали информацию о рисках, связанных с вооружённым конфликтом, а также обновили общее описание предупреждения для американских путешественников.

Американское ведомство подчёркивает, что ситуация с безопасностью в Украине остаётся нестабильной. Российские войска продолжают наносить удары по различным регионам, включая крупные города и областные центры.

Под угрозой остаются, в частности, Киев, Запорожье, Днепр и Харьков. Российские атаки регулярно приводят к повреждению жилых домов, энергетических и других объектов гражданской инфраструктуры. Есть погибшие и раненые.

Несмотря на сохранение максимального уровня опасности, посольство США в Киеве продолжает работу. Это означает, что Вашингтон сохраняет дипломатическое присутствие в Украине, одновременно предупреждая собственных граждан о высоких рисках пребывания в стране.

Обновление Госдепартамента не свидетельствует о новом изменении американской политики в отношении Украины. Однако сам факт сохранения максимального уровня "Не путешествуйте" показывает, что Вашингтон по-прежнему оценивает угрозу для находящихся в Украине американцев как крайне высокую.

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