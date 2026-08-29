США б'ють на сполох: Держдеп оновив попередження для поїздок в Україну

Державний департамент США оновив рекомендації для американських громадян, які планують поїздки до України, проте не став знижувати рівень загрози. Країна, як і раніше, знаходиться на четвертому, максимальному рівні небезпеки — "Не подорожуйте".

США. Фото: із відкритих джерел

У Вашингтоні закликають громадян США не відвідувати Україну з якоїсь причини. Головною підставою для такої позиції залишається повномасштабна війна Росії проти України та загроза ракетних та інших ударів по території країни, що зберігається.

При цьому рівень рекомендації не змінився. У Держдепартаменті лише актуалізували інформацію про ризики, пов'язані із збройним конфліктом, а також оновили загальний опис попередження для американських мандрівників.

Американське відомство наголошує, що ситуація з безпекою в Україні залишається нестабільною. Російські війська продовжують завдавати ударів по різних регіонах, включаючи великі міста та обласні центри.

Під загрозою залишаються, зокрема, Київ, Запоріжжя, Дніпро та Харків. Російські атаки регулярно призводять до пошкодження житлових будинків, енергетичних та інших об'єктів цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені.

Незважаючи на збереження максимального рівня небезпеки, посольство США у Києві продовжує роботу. Це означає, що Вашингтон зберігає дипломатичну присутність в Україні, одночасно попереджаючи своїх громадян про високі ризики перебування в країні.

Оновлення Держдепартаменту не свідчить про нову зміну американської політики щодо України. Однак сам факт збереження максимального рівня "Не подорожуйте" показує, що Вашингтон, як і раніше, оцінює загрозу для американців, які перебувають в Україні, як вкрай високу.

Читайте на порталі "Коментарі" — Київщину накрило наслідками нічної атаки: загинули люди, сотні евакуйованих.



