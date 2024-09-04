США дали совет Монголии по Украине: что нужно делать в разговорах с Путиным

В Госдепартаменте США понимают положение "между двумя крупными соседями", в котором оказалась Монголия. Тем не менее, призвали Улан-Батор в общении с Россией подчеркивать свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

Миллер отметил, что, по мнению США, страны не должны давать российскому диктатору Владимиру Путину платформу для продвижения его агрессивной войны против Украины. США ожидают, что Монголия будет придерживаться своих обязательств "и в дальнейшем будет поддерживать принципы Устава ООН, в том числе по суверенитету и территориальной целостности".

В то же время представитель Госдепа выразил понимание, в каком положении оказалась сама Монголия – "намного меньшая страна, расположенная между двумя крупными соседями", Россией и Китаем. Миллер заверил, что США продолжат поддерживать Монголию, однако важно, чтобы эта страна придерживалась международных обязательств.

"И важно, чтобы в то время, как они общаются с Россией, они четко подчеркивали свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", — сказал Миллер.

Отметим, российский диктатор 2 сентября начал свой официальный визит в Монголию.

Улан-Батор, несмотря на ратификацию Римского устава Международного уголовного суда (МУС), отказался выполнять его решение об аресте Путина в рамках дела о незаконной депортации детей с территории Украины. Свою позицию власти Монголии объяснили зависимостью страны от российских энергопродуктов. В заявлении не упоминается поддержка Монголией территориальной целостности Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике Монголию, которая отказалась арестовать российского диктатора Владимира Путина по ордеру Международного уголовного суда. Украинский министр заявил, что таким образом Монголия нарушила свои международные обязательства.



