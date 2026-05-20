США давят на Киев ради Лукашенко: что хочет получить Вашингтон

США активизировали давление на Украину и европейских союзников с требованием смягчить ограничения на импорт белорусских калийных удобрений. Вашингтон убеждает Киев и страны ЕС пересмотреть санкционную политику в отношении Минска, рассчитывая таким образом ослабить зависимость режима Александра Лукашенко от России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Калийные удобрения остаются одним из главных экспортных ресурсов Беларуси и раньше приносили режиму Лукашенко миллиардные валютные поступления. После жестких санкций Запада, введенных из-за репрессий внутри страны и поддержки российской агрессии против Украины, Минск фактически потерял доступ к традиционным маршрутам поставки через Балтию.

По данным источников агентства, в Вашингтоне считают, что частичное возвращение белорусского экспорта на европейский рынок может создать определенную дистанцию между Лукашенко и Кремлем. Ранее США уже ослабили часть собственных ограничений на импорт удобрений из Беларуси после того, как Минск освободил сотни политических заключенных. Администрация Дональда Трампа сейчас демонстрирует готовность постепенного возобновления контактов с белорусским лидером.

Однако главным препятствием остаются санкции Евросоюза. Литва и Польша, до 2021 года являвшиеся ключевыми транзитными маршрутами для белорусского калия, не намерены открывать свои порты и железнодорожные коридоры. Особенно жесткой остается позиция Вильнюса.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис во время закрытой встречи правящей партии признал, что страны региона испытывают дипломатическое давление со стороны США по транзиту удобрений. В то же время литовские власти официально заявили, что не планируют менять свою позицию из-за соображений национальной безопасности и санкции ЕС.

Ситуация выглядит еще более спорной на фоне заявлений Минска о проведении совместных с Россией внеплановых ядерных учений, объявленных 19 мая.

