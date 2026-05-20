Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
Головна Новини Світ США США тиснуть на Київ заради Лукашенка: що хоче отримати Вашингтон
США тиснуть на Київ заради Лукашенка: що хоче отримати Вашингтон

Адміністрація Трампа намагається послабити санкції проти Мінська, але Литва і Польща не готові відкривати коридори для союзника Кремля

20 травня 2026, 12:54
Кравцев Сергей

США активізували тиск на Україну та європейських союзників із вимогою пом’якшити обмеження на імпорт білоруських калійних добрив. Вашингтон переконує Київ і країни ЄС переглянути санкційну політику щодо Мінська, розраховуючи таким чином послабити залежність режиму Олександра Лукашенка від Росії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

США. Фото: із відкритих джерел

Калійні добрива залишаються одним із головних експортних ресурсів Білорусі та раніше приносили режиму Лукашенка мільярдні валютні надходження. Після жорстких санкцій Заходу, введених через репресії всередині країни та підтримку російської агресії проти України, Мінськ фактично втратив доступ до традиційних маршрутів постачання через Балтію.

За даними джерел агентства, у Вашингтоні вважають, що часткове повернення білоруського експорту на європейський ринок може створити певну дистанцію між Лукашенком і Кремлем. Раніше США вже послабили частину власних обмежень на імпорт добрив із Білорусі після того, як Мінськ звільнив сотні політичних в’язнів. Адміністрація Дональда Трампа нині демонструє готовність до поступового відновлення контактів із білоруським лідером.

Однак головною перешкодою залишаються санкції Євросоюзу. Литва та Польща, які до 2021 року були ключовими транзитними маршрутами для білоруського калію, не мають наміру відкривати свої порти та залізничні коридори. Особливо жорсткою залишається позиція Вільнюса.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис під час закритої зустрічі правлячої партії визнав, що країни регіону відчувають дипломатичний тиск із боку США щодо транзиту добрив. Водночас литовська влада офіційно заявила, що не планує змінювати свою позицію через міркування національної безпеки та санкції ЄС.

Ситуація виглядає ще більш суперечливою на тлі заяв Мінська про проведення спільних із Росією позапланових ядерних навчань, оголошених 19 травня.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Білорусь втягнули у ядерну гру Кремля: чого насправді домагається Путін.




Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-20/us-wants-ukraine-to-help-ease-restrictions-on-belarus-potash
