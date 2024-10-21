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США демонстрируют позицию «черного страуса» по поводу войны в Украине: в чем ее суть

США демонстративно не видят того, что военные КНДР принимают участие в войне против Украины

21 октября 2024, 14:03
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Ткачик Олеся

Теория "черного страуса" — одна из вариаций теории "черного лебедя", отметил экс-заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин. Впрочем, по его словам, если в случае с феноменом "черного лебедя" речь идет о событиях, которые нельзя предусмотреть, и поэтому управленцам сложно применить менеджерские процедуры для управления рисками наступления "черных лебедей", то в случае с "черным страусом" речь идет о событиях, предвидение которых доступно. Но, говорит Золотухин, управленцы отказываются верить в то, что события, пришествие которых можно вычислить и подготовиться к ним, могут реально наступить.

США демонстрируют позицию «черного страуса» по поводу войны в Украине: в чем ее суть

Войска КНДР

"Аллегория происходит от мифа о том, что страусы, якобы, прячут голову в песок. Хотя, на самом деле, они только пригибают голову к земле, когда им нужно отшатываться", – отметил эксперт.

По его словам, например, наиболее распространенными примерами феномена "черного страуса" является атака на Перл-Харбор или атака на World Trade Center.

"Заявление Ллойда Остина об отказе воспринять установленный украинской разведкой факт вступления Северной Кореи в войну на стороне РФ – также является примером феномена "черного страуса". Поскольку если признать факт участия корейцев в войне против Запада, то надо будет что-то с этим делать. А текущая администрация, вероятно, приняла окончательное решение передать ситуацию как следующему президенту США", — отметил Золотухин.

При этом он спрогнозировал, что визит главы Пентагона Ллойда Остина в Украину ничего не даст и, вероятно, министр ограничится очередными "заверениями".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что США демонстрируют странную позицию, когда "не видят", что войска КНДР принимают участие в войне против Украины.




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Источник: https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/pfbid02vnvWD2FHgHgmK3T2fJjA6uSFsasV2mxBvMavQoHXgdfQcnHE4QZr78md35YZxPt8l
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