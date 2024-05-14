США долго думали: действительно ли у Украины вскоре появится более дальнобойное оружие

Уже этим летом Украина сможет использовать на фронте новое дальнобойное оружие. На такой шаг Вашингтон идет, преследуя цель – подготовить Киев к переговорам с позиции силы в собственных интересах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Виктория Нуланд отметила, США за последние три года предоставили Киеву много военной и экономической поддержки.

В частности, отметила экс-представительница Госдепа, были созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, энергетической поддержки страны и гуманитарной помощи.

"Наш спецпредставитель (Ред. – по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер) работает над возрождением украинских городов — чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог заново оживиться экспорт", — сказала Нуланд.

Впрочем, по словам политика, пока США вместе с европейскими и азиатскими союзниками дают Украине все больше средств, "Путин создает все больше ущерба".

Нуланд отметила, по той информации, которая есть, на фронте сейчас погибает по тысяче российских военных в день и это все, ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел.

"Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать – в том числе новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", — отметила Виктория Нуланд.

Отметим, в этом же интервью Нуланд отметила, что любое вероятное мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных украинских территорий. Украина может стать сильной и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, уверена политик.



