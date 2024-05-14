logo

BTC/USD

61635.04

ETH/USD

2893.87

LTC/USD

79.47

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США США долго думали: действительно ли у Украины вскоре появится более дальнобойное оружие
commentss НОВОСТИ Все новости

США долго думали: действительно ли у Украины вскоре появится более дальнобойное оружие

Нуланд предупредила, что этим летом у Украины будет еще больше дальнобойного оружия

сегодня, 07:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Уже этим летом Украина сможет использовать на фронте новое дальнобойное оружие. На такой шаг Вашингтон идет, преследуя цель – подготовить Киев к переговорам с позиции силы в собственных интересах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделала экс-заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд, сообщает российское оппозиционное издание "Медуза".

США долго думали: действительно ли у Украины вскоре появится более дальнобойное оружие

Виктория Нуланд. Фото: из открытых источников

Виктория Нуланд отметила, США за последние три года предоставили Киеву много военной и экономической поддержки.

В частности, отметила экс-представительница Госдепа, были созданы специальные фонды для реконструкции критической инфраструктуры, энергетической поддержки страны и гуманитарной помощи.

"Наш спецпредставитель (Ред. – по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер) работает над возрождением украинских городов — чтобы люди могли вернуться домой, чтобы мог заново оживиться экспорт", — сказала Нуланд.

Впрочем, по словам политика, пока США вместе с европейскими и азиатскими союзниками дают Украине все больше средств, "Путин создает все больше ущерба".

Нуланд отметила, по той информации, которая есть, на фронте сейчас погибает по тысяче российских военных в день и это все, ради того, чтобы продвинуться на пару километров и взять несколько сел. 

"Так что да, потребности Украины растут, но, я думаю, мы продолжим ей помогать – в том числе новыми и более дальнобойными вооружениями, которые вы увидите в работе на фронте уже этим летом", — отметила Виктория Нуланд.

Отметим, в этом же интервью Нуланд отметила, что любое вероятное мирное соглашение должно предусматривать вывод российских войск с ныне оккупированных украинских территорий. Украина может стать сильной и заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, уверена политик.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://meduza.io/feature/2024/05/13/kak-v-ssha-predstavlyayut-konets-voyny-chto-budet-s-ukrainoy-esli-tramp-stanet-prezidentom-i-chto-vashington-planiruet-delat-s-kitaem
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости