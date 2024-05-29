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США долго думали и приняли решение: что в Госдепе заявили об ударах Украины по РФ

Мэтью Миллер подчеркнул, политика США состоит в том, что Америка не поощряет удары Украины за ее пределами

сегодня, 07:47 comments1936
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Кравцев Сергей
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Позиция официального Вашингтона относительно применения американского оружия украинскими войсками по территории России остается неизменной. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время брифинга сделал спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

США долго думали и приняли решение: что в Госдепе заявили об ударах Украины по РФ

Мэтью Миллер. Фото: из открытых источников

"Что касается нашей политики, я говорил об этом на прошлой неделе, и госсекретарь говорил об этом: наша политика состоит в том, что мы не поощряем и не обеспечиваем возможностей для ударов Украины за ее пределами. Но если вы посмотрите на широкий контекст нашей политики, мы четко дали понять, что у Украины нет большей поддержки, чем со стороны Соединенных Штатов", — высказался Миллер.

Он подчеркнул, что США не только делают заявления, но и обеспечивают украинскую армию конкретными пакетами военной помощи. Также США продолжают играть лидерскую роль в действиях коалиции из более чем 50 стран мира в поддержку Украины.

"Мы также подтверждаем это мерами, которые предпринимаем, чтобы привлечь Россию к ответственности", — добавил спикер Госдепа.

Читайте также на портале "Комментарии" — Йенс Столтенберг рассказал, как союзники подставили Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский диктатор Владимир Путин предупредил, что страны-члены НАТО в Европе "играют с огнем", когда предполагают дать разрешение Украине наносить удары из западного оружия по территории РФ. 

По словам Путина, удары по России с использованием дальнобойного западного оружия, втянет страны Запада в войну. Он также добавил, что вероятная отправка войск Франции в Украину будет шагом к глобальному конфликту.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=W1c3ZHAfbTA
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