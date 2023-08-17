США готовит новый революционный самолет по технологии blended wing body

Соединенные Штаты постоянно усовершенствуют и разрабатывают новые самолеты. В этот раз американцы начнут строить самолет по технологии blended wing body, который должен проложить путь для новых машин ВВС США. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт правительства США Air Force.

Визуализация прототипа самолета со смешанным корпусом крыла. Фото: Air Force

Технология blended wing body (смешанный корпус крыла) предполагает, что такой объект не имеет четкой линии разграничения между крыльями и основным корпусом самолета. Таким образом, самолет имеет четкие структуры крыла и корпуса, которые плавно смешаны вместе без четкой линии разделения.

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Эта технология существует уже несколько десятилетий, однако только сейчас появились материалы и конструктивные решения, позволяющие использовать эту идею в более широком масштабе. Такую технологию собирается использовать армия США, заключившая в августе 2023 года контракт на строительство экспериментального самолета, на базе которого в будущем должны строиться новые самолеты ВВС США.

"Самолеты со смешанным крылом имеют потенциал для значительного снижения потребности в топливе и увеличения глобального полета. Быстрое, эффективное перемещение сил и грузов на большое расстояние является важной способностью для реализации стратегии национальной безопасности", — сказал министр ВВС Фрэнк Кендалл.

По данным ВВС США такие самолеты снизят аэродинамическое сопротивление по крайней мере на 30% и обеспечивая дополнительную подъемную силу.

Пентагон планирует построить прототип самолета в кратчайшие сроки. Основной разработкой займется компания JetZero, однако NASA и ВВС США также будут сотрудничать, чтобы первый самолет поднялся в воздух в 2027 году.

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