США готовят новую помощь для энергосистемы Украины, – СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявит во вторник о новой помощи Украине, чтобы она была способна продолжать передавать электроэнергию в условиях российских атак на энергосистему страны. Об этом, как пишет портал "Комментарии", сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США, информирует агентство "Reuters".

Флаг США и Украины. Фото: из открытых источников

Блинкен прибыл в Румынию в понедельник вечером на встречу с союзниками НАТО и министрами иностранных дел стран G7.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал дипломатам НАТО, посетившим Киев в понедельник, что трансформаторы являются самым необходимым для восстановления элементом энергетической инфраструктуры.

Американский чиновник, который проинформировал журналистов на условиях анонимности, отметил, что Вашингтон уже включился в работу с американскими коммунальными службами и поставщиками оборудования, а также с европейскими странами над поиском оборудования, которое может помочь восстановить высоковольтные станции электропередачи, поврежденные в результате российских ракетных атак.

Блинкен намерен использовать встречу новой координационной группы по энергетике во вторник, в которую входят страны G7 и другие государства, чтобы "рассказать о том, что Соединенные Штаты смогли мобилизовать, и о наших планах по доставке этого оборудования в Украину как можно быстрее в течение следующих нескольких недель", — сказал чиновник.

При этом в администрации Джо Байдена не оглашают, в какой форме будет оказана помощь и какова ее сумма.

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