США готовят новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановит: подробности

На следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Украина - США. Фото: из открытых источников

По данным анонимных источников издания, обнаруженные средства позволили администрации Байдена отправить Киеву оружие, материалы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные.

Байден просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, и запрос все еще находится на рассмотрении.

Однако Пентагон все еще имеет около 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.

По данным издания, состав следующего раунда помощи вооружением все еще формируется и должен быть объявлен в среду на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, где ключевой темой будет помощь в сфере безопасности.

Ожидается, что ее стоимость составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и наземные транспортные средства, которые были в последних пакетах помощи.

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