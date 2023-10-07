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США готовят новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановит: подробности

По информации Reuters, США готовят новый пакет вооружений для Украины, несмотря на проблемы в Конгрессе

сегодня, 07:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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На следующей неделе администрация американского президента Джо Байдена объявит о новом пакете оружия для Украины, поскольку Пентагон продолжает предоставлять средства, обнаруженные из-за многомиллиардной бухгалтерской ошибки. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

США готовят новую помощь Украине, которую позиция Конгресса не остановит: подробности

Украина - США. Фото: из открытых источников

По данным анонимных источников издания, обнаруженные средства позволили администрации Байдена отправить Киеву оружие, материалы и боеприпасы, несмотря на исключение новой помощи Украине из временного законопроекта о расходах, принятого Палатой представителей в минувшие выходные.


Байден просил Конгресс утвердить еще 24 миллиарда долларов для Украины, и запрос все еще находится на рассмотрении.

Однако Пентагон все еще имеет около 5,4 миллиарда долларов из предоставленных Конгрессом полномочий на сокращение президентского бюджета.

По данным издания, состав следующего раунда помощи вооружением все еще формируется и должен быть объявлен в среду на 16-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в Брюсселе, где ключевой темой будет помощь в сфере безопасности.

Ожидается, что ее стоимость составит около 200 миллионов долларов и может включать аналогичные боеприпасы и наземные транспортные средства, которые были в последних пакетах помощи.

Читайте также на портале "Комментарии" — сенсационно отправлен в отставку спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти. Тот самый, который ранее критиковал помощь, оказываемую Штатами – Украине. Тот самый, которого, равно как республиканское большинство в Палате представителей, президент-демократ Джо Байден призывал сдержать слово и – обеспечить после принятия временного проекта бюджета, из которого исключена помощь Украине, эту самую помощь путем принятия отдельного закона. О чем говорит происходящее сейчас в США? Как события могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/us-readies-new-ukraine-arms-package-despite-tumult-congress-2023-10-06/
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