Кризис внутри США усиливается – как это скажется на помощи Украине

Сенсационно отправлен в отставку спикер Палаты представителей США, республиканец Кевин Маккарти. Тот самый, который ранее критиковал помощь, оказываемую Штатами – Украине. Тот самый, которого, равно как республиканское большинство в Палате представителей, президент-демократ Джо Байден призывал сдержать слово и – обеспечить после принятия временного проекта бюджета, из которого исключена помощь Украине, эту самую помощь путем принятия отдельного закона. О чем говорит происходящее сейчас в США? Как события могут развиваться дальше? Что это значит в ракурсе российско-украинской войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Отставка Маккарти. Фото: из открытых источников

Противники оказания помощи Украине могут затягивать принятие нового бюджета

Директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова – Владимир Дубовик, преподающий, в том числе, в США, поделился таким комментарием:

"Окончательно понять, как скажутся эти события, будет можно после того как станет ясно, кто станет новым спикером. Если это станет представитель про-Трамповской группы, то это не очень хорошо. Сам по себе он не может блокировать помощь, но способен затягивать по процедурным вопросам и тому подобное".

В любом случае, трампистская группа усилила свое влияние, убрав Маккарти, считает эксперт. При этом, следует признать, что позиция экс-спикера по помощи Украине была непоследовательной, так как он лавировал между разными группами в республиканской фракции.

"Чисто математически голосов для блокирования помощи Украине в Палате представителей не хватает, – поясняет Владимир Дубовик. – Но противники оказания помощи могут затягивать принятие нового бюджета, голосование по Украине. В краткосрочной перспективе, думаю, помощь будет. В долгосрочной же – ситуация более сложная".

Нашей дипломатии придется прилагать еще больше усилий

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов считает, что спикер Маккарти стал жертвой избирательной кампании в США.

"Президентские выборы 2024 года будут проходить в условиях жесткой конкуренции, достойной очередного сезона "Карточного домика". Причем, это не только противостояние Демократической и Республиканской партий. Это также противоречия между deep state (глубинное государства, государство в государстве) и "новыми деньгами", это дебаты среди республиканцев о допустимости поддержки Трампа, а также попытки влияния на политический процесс внешних игроков", – прогнозирует эксперт.

США, отмечает он, остаются основным союзником Украины в ее противостоянии российской агрессии. Поэтому внутриполитический кризис в США, конечно, оказывает непосредственное влияние на двусторонние отношения.

Главный результат – удалось сохранить двухпартийный консенсус в вопросе необходимости продолжения военной и финансовой помощи Украине. Хотя позиции разных политических групп могут отличаться в деталях – на каких условиях предоставлять помощь, какие ее виды должны быть более приоритетными. По итогам визита было объявлено о готовности США оказать поддержку в восстановлении Украины, не дожидаясь окончания войны. В СМИ появились выдержки из закрытого документа о стратегическом развитии Украины. Американские политики обоих фракций Конгресса, а также представители Белого Дома заявляют о решимости продолжить поддержку Украины столько, сколько это будет необходимым Отставка Маккарти и выборы нового спикера притормозит рассмотрение законов, и в том числе о дополнительной помощи Украине. Но действующие программы будут продолжаться", – уверен Игорь Попов. "Более, того, мы можем прогнозировать попытки использования украинского фактора и помощи Украине в политических дебатах во время кампании. В связи с этим сентябрьский визит президента Зеленского в США был тяжелым, но успешным

По его мнению, в этих сложных условиях залогом принятия необходимых решений являются откровенное обсуждение проблемных вопросов – и это происходит в непубличном режиме.

который не сводится лишь к кадровым ротациям. И США, и в еще большей степени Украина заинтересованы в получении успешных результатов в Украине – как на поле боя, так и в направлении борьбы с коррупцией, европейской интеграции и экономического восстановления", – отмечает эксперт. "Американским политикам станет легче голосовать за решения по Украине, когда они будут уверены, что у наших стран есть общее видение ситуации и понимание сценария завершения войны. Такое же понимание должно быть по поводу плана экономических и институциональных реформ в Украине

Он предполагает, что во внутренней политике в США события буду развиваться и далее в режиме избирательной кампании. Поэтому блокирование правительственных инициатив, медийные скандалы, отставки должностных лиц – не станут сюрпризом. Соответственно, для достижения нужных результатов нашей дипломатии придется прилагать еще больше усилий, констатирует Игорь Попов.

Вопрос помощи Украины стал заложником внутриамериканской политической борьбы

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук уверен, что мы стали свидетелями серьезного политического кризиса, в котором оказались США за год до президентских выборов.

"Фактически – традиционная система, состоящая из двух партий, не работает. В оппозиции к спикеру-республиканцу оказались не только демократы, но и его сопартийцы, которые ориентируются на Трампа. Последние и поставили вопрос об отставке Маккарти. Ранее никто в истории США спикера в отставку не отправлял, – подчеркивает политолог. – Нас теперь ожидает спикериада в Конгрессе. Что, в свою чередь, ставит под вопрос возможность принятия решений о помощи Украине (парламентариям будет не до того), да и в целом – решение всех остальных бюджетных вопросов".

Петр Олещук считает, что вопрос помощи Украины стал заложником внутриамериканской политической борьбы, которая приобрела невиданные ранее масштабы.

"В США политики всегда умели находить точки соприкосновения, возможности сотрудничать ради общих интересов, ради чего-то глобального. Сейчас же там явный политический кризис, из которого надо как-то выбираться", – отмечает эксперт.

По его словам, Украина мало как может повлиять на происходящие в США процессы. Очевидно, что мы не имеем права вмешиваться во внутренние дела других стран. Но более чем заинтересованы, чтобы кризис был разрешен как можно быстрее, ситуация в Конгрессе стабилизировалась – и он перешел от выяснения политических отношений к конструктивной работе.

"Когда это случится – спрогнозировать сложно, – признался политолог. – Но уже более чем очевидно разрушительное влияние трампистского крыла Республиканской партии на демократические процедуры и в целом на американскую демократию".

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