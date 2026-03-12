США готовят новые пошлины против половины мира: детали

Администрация президента США Дональда Трампа начала масштабную серию торговых расследований, которые могут привести к введению новых импортных тарифов против ряда крупнейших экономик мира. Этот шаг рассматривается как подготовительный этап к восстановлению жесткой тарифной политики Белого дома. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные "Bloomberg".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Сми отмечает, инициатором расследований выступил торговый представитель США Джеймисон Грир. Его ведомство объявило о начале проверок в отношении более, чем десятка государств в рамках раздела 301 Закона о торговле США. Этот механизм применяется, когда Вашингтон подозревает другие страны в недобросовестных торговых практиках или создании избыточных производственных мощностей, которые вредят американской экономике.

Проведение подобных расследований дает президенту США право в одностороннем порядке вводить новые тарифы на импорт товаров из стран, которые, по мнению американских властей, нарушают правила честной торговли.

В первую очередь под пристальным вниманием окажутся крупнейшие торговые партнеры Соединенных Штатов. Среди них – Китай, Европейский Союз, Мексика, Индия, Япония, Южная Корея и Тайвань.

Кроме того, расследования могут коснуться и ряда других государств, включая Швейцарию, Норвегию, Индонезию, Сингапур, Таиланд, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам и Бангладеш.

Эксперты считают, что этот шаг фактически запускает новый этап торгового давления со стороны Вашингтона. Решение также связано с недавним вердиктом Верховный суд США, который в прошлом месяце рассматривал вопрос о глобальных пошлинах администрации Трампа.

В Белом доме рассчитывают, что новые расследования позволят восстановить и расширить тарифную стратегию президента. Однако аналитики предупреждают: масштабные пошлины могут спровоцировать ответные меры и усилить напряжение в мировой торговле.

Читайте также на портале "Комментарии" — чем грозит недостаток витамина Е: медики ошеломили перечнем симптомов.



