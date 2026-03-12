США готують нові мита проти половини світу: деталі

Адміністрація президента США Дональда Трампа розпочала масштабну серію торгових розслідувань, які можуть призвести до запровадження нових імпортних тарифів проти низки найбільших економік світу. Цей крок розглядається як підготовчий етап відновлення жорсткої тарифної політики Білого дому. Як передає портал "Коментарі", про це свідчать дані Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Ініціатором розслідувань виступив торговий представник США Джеймісон Грір. Його відомство оголосило про початок перевірок щодо більш ніж десятка держав у рамках розділу 301 Закону про торгівлю США. Цей механізм застосовується, коли Вашингтон підозрює інші країни у несумлінних торгових практиках чи створенні надлишкових виробничих потужностей, що шкодять американській економіці.

Проведення подібних розслідувань дає президенту США право в односторонньому порядку запроваджувати нові тарифи на імпорт товарів із країн, які, на думку американської влади, порушують правила чесної торгівлі.

Насамперед під пильною увагою виявляться найбільші торгові партнери Сполучених Штатів. Серед них – Китай, Європейський Союз, Мексика, Індія, Японія, Південна Корея та Тайвань.

Крім того, розслідування можуть торкнутися й інших держав, включаючи Швейцарію, Норвегію, Індонезію, Сінгапур, Таїланд, Малайзію, Камбоджу, В'єтнам і Бангладеш.

Експерти вважають, що цей крок фактично запускає новий етап торговельного тиску Вашингтону. Рішення також пов'язане з недавнім вердиктом Верховного суду США, який минулого місяця розглядав питання про глобальні мита адміністрації Трампа.

У Білому домі розраховують, що нові розслідування дозволять відновити та розширити тарифну стратегію президента. Проте аналітики попереджають: масштабні мита можуть спровокувати заходи у відповідь і посилити напругу у світовій торгівлі.

