США готовят переговоры с Россией и Украиной: к мирному процессу могут подключить новые страны

Администрация президента США Дональда Трампа стремится организовать переговоры с участием Украины и России, а в дальнейшем привлечь к дипломатическому процессу и другие государства. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

США. Фото: из открытых источников

По его данным, переговоры специального посланника США Стива Виткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера с Владимиром Зеленским, а также представителями Норвегии и Финляндии 20 октября в Осло прошли "очень продуктивно и конструктивно".

Американская сторона утверждает, что Украина представила новые идеи и предложения, которые участники встречи подробно обсудили. По итогам консультаций удалось добиться существенного прогресса в согласовании совместного подхода США, Киева и европейских партнеров к дальнейшему взаимодействию с Москвой.

В повестку вошли несколько ключевых вопросов: элементы всеобъемлющей мирной программы, долгосрочные гарантии безопасности для Украины, план экономического восстановления после войны и формирование более широкой европейской архитектуры безопасности.

Следующим этапом должны стать контакты с российским руководством. Как сообщил американский чиновник, 21 октября Виткофф встретится с Владимиром Путиным, а Кушнер присоединится к разговору в онлайн-формате.

В Вашингтоне рассчитывают передать российской стороне предложения, обсуждавшиеся с Украиной и европейскими странами, и выяснить, существует ли возможность продвинуться к прямым переговорам между Киевом и Москвой при участии США.

"Цель состоит в том, чтобы развить прогресс, достигнутый в отношениях с Украиной и Европой, обсудить предложения с Россией и проложить путь к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам", — заявил представитель американской стороны.

При этом заявления о достигнутом прогрессе пока не означают, что стороны согласовали условия прекращения войны. Ключевой вопрос заключается в том, какие предложения готова принять Москва и удастся ли согласовать позиции участников по гарантиям безопасности и послевоенному устройству региона.

Предстоящие контакты с Путиным должны показать, сможет ли дипломатическая активность Вашингтона перейти от консультаций к полноценному переговорному процессу с участием Украины, России и других заинтересованных государств.

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